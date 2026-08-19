Για λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε στην άκρη τον ρόλο του προέδρου και θυμήθηκε εκείνον του κατασκευαστή, βγαίνοντας στο South Lawn του Λευκού Οίκου για μια αυτοσχέδια ξενάγηση στο νέο ελικοδρόμιο που είναι υπό κατασκευή.

Για περίπου μισή ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος περπατούσε, έδειχνε τις αλλαγές που έχουν γίνει, μιλούσε για γρανίτες, δρόμους, κλίσεις και αντοχές υλικών, ενώ πίσω του τα συνεργεία συνέχιζαν κανονικά τη δουλειά τους.

«Ένα πράγμα που ξέρω να κάνω, είναι να χτίζω», είπε κάποια στιγμή ο Τραμπ, επιστρέφοντας για λίγο στον γνώριμο ρόλο του επιχειρηματία ακινήτων. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο Λευκός Οίκος είχε ανάγκη από εκτεταμένες παρεμβάσεις, συγκρίνοντας τη διαδικασία με την αποκατάσταση ενός παλιού κτιρίου στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης αποκάλυψε και ένα έργο που μέχρι σήμερα δεν είχε ανακοινωθεί: τμήματα της ασφάλτινης διαδρομής γύρω από το South Lawn, καθώς και ο δρόμος από τη διπλωματική είσοδο, έχουν αντικατασταθεί με λευκό γρανίτη από την Καλιφόρνια.

Ο Τραμπ εξήγησε στους δημοσιογράφους ότι θεωρούσε την άσφαλτο πολύ «βασική» για έναν χώρο όπως ο Λευκός Οίκος και άρχισε να αναλύει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την αντοχή της πέτρας.

Η περιήγηση συνεχίστηκε στο νέο ελικοδρόμιο του Marine One, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι είχε ζητήσει να ξηλωθεί μέρος της κατασκευής που είχε ήδη γίνει επειδή δεν του άρεσε η κλίση. «Ένιωθα ότι είχε υπερβολική κλίση», είπε, εξηγώντας ότι πλέον η επιφάνεια έχει γίνει επίπεδη. Απευθυνόμενος μάλιστα στους εργάτες, τους ζήτησε χαριτολογώντας συγγνώμη για την επιπλέον μιάμιση εβδομάδα δουλειάς που τους προκάλεσε η αλλαγή.

Το καλύτερο, όμως, το κράτησε για το τέλος.

Ο Τραμπ έβγαλε τον χαρακτηριστικό μαρκαδόρο του και υπέγραψε την πίσω πλευρά ενός γρανιτένιου αετού, ο οποίος πρόκειται να ενσωματωθεί στο προεδρικό έμβλημα του νέου ελικοδρομίου. Πάνω στην πέτρα είχε χαραχθεί και η ένδειξη «Donald Trump 45-47 president».

Επειδή η υπογραφή του θα βρίσκεται από κάτω και δεν θα φαίνεται όταν τοποθετηθεί η πέτρα, ο Τραμπ αστειεύτηκε ακόμη και με την ιδέα να την αφήσουν ανάποδα, ώστε να μπορούν να τη βλέπουν οι επόμενες γενιές.

Στη συνέχεια κάλεσε και εργαζόμενους του έργου να υπογράψουν μαζί του, πριν τους πετάξει ακόμη μία ατάκα: «Καλή δουλειά, παιδιά. Ξέρει κανείς τη λέξη media;».

«Θα είναι εδώ πολύ μετά από εμάς»

Ο Τραμπ επέμενε ότι τα έργα που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο θα μείνουν για δεκαετίες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα είναι εδώ πολύ μετά από εμάς». Παράλληλα, παρουσίασε το νέο ελικοδρόμιο ως κομμάτι της εικόνας που θέλει να έχει ο Λευκός Οίκος όταν υποδέχεται ξένους ηγέτες, αναφέροντας ακόμη και τον Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο αναμένει τον επόμενο μήνα.

Και καθώς η βόλτα πλησίαζε στο τέλος της, ο Τραμπ πέρασε για λίγο από ερωτήσεις για το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, πριν επιστρέψει γρήγορα στο θέμα που φαινόταν να τον ενθουσιάζει περισσότερο εκείνη την ώρα: πώς θα φτάνουν οι ξένοι προσκεκλημένοι, πού θα συγκεντρώνονται και πώς θα κινούνται στον αναμορφωμένο Λευκό Οίκο.

Στο βάθος της ξενάγησης βρισκόταν και το υπό κατασκευή ballroom των 400 εκατ. δολαρίων, ένα σχέδιο που έχει προκαλέσει νομική διαμάχη και για το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο ίδιος, πάντως, εμφανίστηκε την Τετάρτη πολύ περισσότερο απασχολημένος με τις πέτρες, τους εργάτες και τις τελευταίες λεπτομέρειες των έργων παρά με τη δικαστική μάχη που τα συνοδεύει.