Ζυμαρικά και διαβήτης δεν είναι δύο έννοιες που πρέπει υποχρεωτικά να χωρίσουν. Τα ζυμαρικά δεν είναι «απαγορευμένη» τροφή για κάποιον που προσέχει το σάκχαρό του. Μεγαλύτερη σημασία έχουν η ποσότητα, το είδος του ζυμαρικού και κυρίως, το τι υπάρχει μαζί του στο πιάτο.

Μάλιστα, χρειάζεται εξαρχής να καταρριφθεί ένας μύθος: τα κλασικά ζυμαρικά από σκληρό σιτάρι δεν έχουν απαραίτητα υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Σε κλινική μελέτη της γλυκαιμικής απόκρισης διαφορετικών αμυλούχων τροφών, τόσο τα σπαγγέτι από σιμιγδάλι όσο και τα ολικής άλεσης ταξινομήθηκαν ως χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, με GI περίπου 53 και 54 αντίστοιχα, σημαντικά χαμηλότερα από το ρύζι που εξετάστηκε στην ίδια μελέτη.

Επίσης, συστηματική ανασκόπηση για τα ζυμαρικά και τη μεταγευματική γλυκόζη διαπίστωσε ότι τα γεύματα με ζυμαρικά προκαλούσαν χαμηλότερη μεταγευματική απόκριση γλυκόζης από αντίστοιχα γεύματα με ψωμί ή πατάτα. Άρα το ερώτημα δεν είναι «μπορώ να φάω ζυμαρικά;». Είναι ποια ζυμαρικά, πόσα και με τι;

Ζυμαρικά από ρεβίθια ή φασόλια

Τα ζυμαρικά από όσπρια έχουν ένα σαφές πλεονέκτημα: συνήθως προσφέρουν περισσότερη πρωτεΐνη και περισσότερες φυτικές ίνες από τα συμβατικά λευκά ζυμαρικά.

Ανάλογα με το προϊόν, μια μερίδα μπορεί να περιέχει περίπου 10–14 γραμμάρια πρωτεΐνης και 5–12 γραμμάρια φυτικών ινών, αλλά οι διαφορές μεταξύ εταιρειών είναι μεγάλες, άρα η ετικέτα έχει τον τελευταίο λόγο.

Υπάρχει και πειραματική υποστήριξη για το γλυκαιμικό τους προφίλ. Μελέτη για ζυμαρικά που παρασκευάζονται με αλεύρια οσπρίων διαπίστωσε χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, ενώ παράλληλα κατέγραψε πολυφαινόλες και φλαβονοειδή στα προϊόντα.

Σε ακόμη νεότερη κλινική μελέτη για ζυμαρικά από ρεβίθια, οι ερευνητές εξέτασαν τη μεταγευματική απόκριση γλυκόζης και τον ρόλο του ανθεκτικού αμύλου, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερο μεταβολικό ενδιαφέρον αυτής της κατηγορίας.

Προσοχή: Η ένδειξη «από όσπρια» δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα είναι ίδια. Ορισμένα περιέχουν και αλεύρι σίτου ή άλλα άμυλα.

Ζυμαρικά edamame: πρωτεΐνη και ίνες σε πρώτο πλάνο

Τα ζυμαρικά από edamame (νεαρούς καρπούς σόγιας) είναι από τις πλουσιότερες σε πρωτεΐνη επιλογές της κατηγορίας. Ορισμένα προϊόντα δίνουν ανά μερίδα περίπου: 24 g πρωτεΐνης, 11 g φυτικών ινών και 20 g υδατανθράκων. Αυτοί οι αριθμοί, όμως, είναι ενδεικτικοί συγκεκριμένων προϊόντων και όχι καθολικές τιμές.

Η σόγια ανήκει στα όσπρια, μια ομάδα τροφίμων που αποτελεί σημαντική πηγή πρωτεΐνης, σύνθετων υδατανθράκων και φυτικών ινών. Για κάποιον που θέλει μικρότερη ποσότητα υδατανθράκων ανά τυπική μερίδα ζυμαρικών και περισσότερη φυτική πρωτεΐνη, τα ζυμαρικά edamame μπορεί επομένως να αποτελούν ενδιαφέρουσα επιλογή.

Ζυμαρικά φακής: το όσπριο αλλάζει μορφή

Κόκκινη ή κίτρινη φακή αλέθεται και μετατρέπεται σε penne, fusilli ή spaghetti. Τα προϊόντα αυτά συνήθως παρέχουν περίπου 12–14 g πρωτεΐνης και 5–6 g φυτικών ινών ανά μερίδα, αν και εδώ επίσης απαιτείται έλεγχος της ετικέτας.

Οι φακές έχουν μελετηθεί ιδιαίτερα ως προς τη μεταγευματική γλυκόζη. Σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, η αντικατάσταση του μισού διαθέσιμου υδατάνθρακα από ρύζι ή πατάτα με φακές μείωσε σημαντικά τη μεταγευματική γλυκαιμική απόκριση σε υγιείς ενήλικες.

Αυτό δεν αποδεικνύει ότι κάθε pasta φακής θα έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά ενισχύει τη λογική της ενσωμάτωσης οσπρίων σε γεύματα με υδατάνθρακες.

Ζυμαρικά ενισχυμένα με πρωτεΐνη

Μια νεότερη κατηγορία είναι τα λεγόμενα protein pasta. Συνδυάζουν συχνά σιμιγδάλι ή αλεύρι σκληρού σίτου με αλεύρι φακής, ρεβιθιού, μπιζελιού ή απομονωμένες φυτικές πρωτεΐνες.

Μπορούν να έχουν περισσότερη πρωτεΐνη και ίνες από τα συμβατικά ζυμαρικά, αλλά η λέξη «protein» στην μπροστινή πλευρά της συσκευασίας δεν αρκεί. Δύο προϊόντα με σχεδόν ίδια προώθηση μπορεί να έχουν πολύ διαφορετική σύνθεση.

Εδώ χρειάζεται ακόμη μία επιστημονική διευκρίνιση: η προσθήκη πρωτεΐνης σε ένα γεύμα με υδατάνθρακες μπορεί να μεταβάλει τη μεταγευματική απόκριση, αλλά δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους.

Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2024 βρήκε ότι η προσθήκη φυτικής ή γαλακτοκομικής πρωτεΐνης μείωσε την απόκριση γλυκόζης σε ανθρώπους χωρίς διαβήτη, αλλά στους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 η επίδραση ήταν λιγότερο σταθερή. Άρα «περισσότερη πρωτεΐνη» δεν σημαίνει αυτομάτως «μηδενικό σάκχαρο».

Ζυμαρικά ολικής άλεσης: η εύκολη καθημερινή αλλαγή

Δεν χρειάζεται να διαλέξετε κάποιο εξειδικευμένο προϊόν. Τα 100% ολικής άλεσης ζυμαρικά αποτελούν μια απλή επιλογή που διατηρεί μεγαλύτερο μέρος του πίτουρου και του φύτρου του σιταριού και συνήθως παρέχει περισσότερες φυτικές ίνες από τα ραφιναρισμένα.

Οι ισχύουσες Standards of Care in Diabetes 2026 της American Diabetes Association ενθαρρύνουν τους ανθρώπους με διαβήτη ή αυξημένο κίνδυνο να λαμβάνουν τουλάχιστον 14 g φυτικών ινών ανά 1.000 kcal και να προτιμούν ολόκληρα δημητριακά.

Και στην Ελλάδα, η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία συμπεριλαμβάνει τα ζυμαρικά ολικής άλεσης στις αμυλούχες επιλογές που μπορούν να ενταχθούν στο πιάτο ενός ανθρώπου με διαβήτη, στο πλαίσιο ενός ισορροπημένου γεύματος και όχι μιας λογικής απαγορεύσεων.

Υπάρχει όμως μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: ο γλυκαιμικός δείκτης των ζυμαρικών εξαρτάται πολύ από τη δομή του ίδιου του ζυμαρικού, όχι μόνο από το αν είναι ολικής. Σε ελεγχόμενη μελέτη, τα ολικής και τα λευκά ζυμαρικά, είχαν παρόμοια συνολική γλυκαιμική απόκριση, ενώ και τα δύο ήταν καλύτερα από τις αντίστοιχες μορφές ψωμιού.

Επομένως, τα ζυμαρικά «ολικής» είναι καλή επιλογή κυρίως για περισσότερες φυτικές ίνες και συνολική διατροφική ποιότητα, όχι επειδή εγγυάται πάντα θεαματικά χαμηλότερη γλυκόζη μετά το γεύμα.

«Ζυμαρικά» από λαχανικά: λιγότερο άμυλο, διαφορετικό πιάτο

Zoodles από κολοκύθι, spaghetti squash ή λωρίδες άλλων λαχανικών δεν είναι τεχνικά ζυμαρικά. Μπορούν όμως να αντικαταστήσουν μέρος ή όλη τη μερίδα των παραδοσιακών ζυμαρικών σε ένα γεύμα, μειώνοντας συνήθως το συνολικό φορτίο υδατανθράκων και αυξάνοντας την αναλογία λαχανικών στο πιάτο.

Δεν είναι σωστό, ωστόσο, να λέμε ότι «δεν αυξάνουν το σάκχαρο». Ορισμένα λαχανικά εξακολουθούν να περιέχουν υδατάνθρακες. Η American Diabetes Association προτείνει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα μη αμυλούχα λαχανικά και να επιλέγονται ποιοτικές, όσο γίνεται λιγότερο επεξεργασμένες πηγές υδατανθράκων. Μια πρακτική λύση είναι το 50-50: μισή μερίδα κανονικά ζυμαρικά και μισή κολοκυθάκι ή άλλα λαχανικά.

Και τα λευκά ζυμαρικά; Δεν χρειάζεται να τα εξορίσετε

Εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο μήνυμα: ένα πιάτο λευκά spaghetti δεν είναι το ίδιο μεταβολικά με ένα πιάτο λευκά spaghetti μαζί με κοτόπουλο, φακές ή ψάρι, πολλά λαχανικά και ελαιόλαδο.

Η σύνθεση ολόκληρου του γεύματος επηρεάζει την πέψη και την εμφάνιση της γλυκόζης στο αίμα. Σε ελεγχόμενη μελέτη μεικτών γευμάτων, η προσθήκη πρωτεΐνης, λίπους και φυτικών ινών σε υδατάνθρακες μείωσε σημαντικά τη μεταγευματική γλυκαιμική απόκριση σε σύγκριση με το γεύμα που βασιζόταν περισσότερο στον υδατάνθρακα.

Αυτός είναι και ο λόγος που η μέθοδος του «πιάτου» της American Diabetes Association προτείνει περίπου το μισό πιάτο μη αμυλούχα λαχανικά, το ένα τέταρτο πρωτεΐνη και το ένα τέταρτο ποιοτική πηγή υδατανθράκων.

Για τα ζυμαρικά αυτό θα μπορούσε να σημαίνει, για παράδειγμα: spaghetti + κοτόπουλο ή φασόλια + μπρόκολο, κολοκύθι και ντομάτα + λίγο ελαιόλαδο, αντί για ένα τεράστιο μπολ σκέτων ζυμαρικών.

Μια απρόσμενη λεπτομέρεια: ακόμη και το μαγείρεμα μπορεί να παίξει ρόλο

Η δομή του αμύλου αλλάζει με το μαγείρεμα και την ψύξη. Σε μικρή τυχαιοποιημένη crossover μελέτη για μαγειρεμένα, κρύα και ξαναζεσταμένα ζυμαρικά, δέκα υγιείς εθελοντές εμφάνισαν διαφορετική μεταγευματική γλυκαιμική απόκριση ανάλογα με τον τρόπο προετοιμασίας του ίδιου γεύματος.

Αντίστοιχα, στα ζυμαρικά από ρεβίθια έχει μελετηθεί η αύξηση του ανθεκτικού αμύλου μετά από μαγείρεμα και ψύξη. Τα δεδομένα είναι ενδιαφέροντα, αλλά δεν δικαιολογούν την ιδέα ότι ένα κρύο ή ξαναζεσταμένο πιάτο ζυμαρικών γίνεται ξαφνικά «ελεύθερο υδατανθράκων». Η μερίδα εξακολουθεί να μετρά.

Προσοχή στο «χωρίς γλουτένη»: δεν σημαίνει χαμηλότερο σάκχαρο

Αυτή είναι μια ακόμη συχνή παγίδα του supermarket: ζυμαρικά χωρίς γλουτένη μπορεί να παρασκευάζονται από ρεβίθια ή φακές, αλλά μπορεί επίσης να βασίζεται σε ρύζι, καλαμπόκι ή άλλα αμυλούχα άλευρα. Και «gluten-free» δεν σημαίνει χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.

Σε τυχαιοποιημένη crossover μελέτη, ορισμένα εμπορικά gluten-free ζυμαρικά προκάλεσαν υψηλότερη μεταγευματική απόκριση γλυκόζης από τα συμβατικά ζυμαρικά σίτου.

Άρα, αν δεν υπάρχει κοιλιοκάκη ή άλλος συγκεκριμένος λόγος αποφυγής γλουτένης, η ένδειξη «χωρίς γλουτένη» δεν αποτελεί κριτήριο καλύτερης ρύθμισης του σακχάρου.

Τι να κοιτάξετε στην ετικέτα

Αν θέλετε ζυμαρικά πιο φιλικά σε ένα διατροφικό πλάνο ελέγχου της γλυκόζης, μην αρκεστείτε στην προώθηση μέσα από τη συσκευασία.

Κοιτάξτε κυρίως: τους συνολικούς υδατάνθρακες ανά μερίδα, τις φυτικές ίνες, την πρωτεΐνη, το πραγματικό μέγεθος της μερίδας και τη λίστα των συστατικών.

Η ADA επισημαίνει επίσης ότι τα όσπρια περιέχουν υδατάνθρακες (παράλληλα με πρωτεΐνη και ίνες) επομένως ακόμη και ζυμαρικά από ρεβίθια ή φακές εξακολουθούν να χρειάζονται υπολογισμό μέσα στο συνολικό γεύμα, ιδιαίτερα όταν κάποιος χρησιμοποιεί ινσουλίνη.

Τα καλύτερα ζυμαρικά για το σάκχαρο δεν βρίσκονται μόνο μέσα στο πακέτο

Αν σας προτείνουμε να κρατήσετε ένα πράγμα, είναι αυτό: δεν υπάρχει ένα «μαγικό» ζυμαρικό που δεν επηρεάζει τη γλυκόζη.

Τα ζυμαρικά από όσπρια και edamame μπορούν να προσφέρουν περισσότερη πρωτεΐνη και ίνες. Τα ολικής άλεσης αποτελούν εύκολη καθημερινή επιλογή για περισσότερες φυτικές ίνες. Τα λαχανικά μπορούν να μειώσουν την ποσότητα αμύλου στο πιάτο.

Αλλά ακόμη και τα κλασικά ζυμαρικά μπορούν να χωρέσουν. Η σύγχρονη American Diabetes Association δεν αντιμετωπίζει τους υδατάνθρακες ως απαγορευμένη κατηγορία. Δίνει έμφαση:

στην ποιότητα,

στην ποσότητα,

στις φυτικές ίνες και

στο συνολικό γεύμα,

προτιμώντας ολόκληρα δημητριακά, όσπρια και λιγότερο επεξεργασμένες πηγές υδατανθράκων.

Άρα, αντί να ρωτάμε: «Μπορώ να φάω μακαρόνια;» η πιο χρήσιμη ερώτηση είναι: «Πώς μπορώ να μετατρέψω αυτό το πιάτο ζυμαρικών σε ένα ισορροπημένο γεύμα;»

Λίγο μικρότερη μερίδα ζυμαρικών.

Περισσότερα λαχανικά.

Μια καλή πηγή πρωτεΐνης.

Φυτικές ίνες.

Και, για όσους μετρούν το σάκχαρό τους, παρατήρηση της προσωπικής τους απόκρισης.

Γιατί στη ρύθμιση της γλυκόζης, το πιάτο μετρά περισσότερο από μια λέξη στην ετικέτα.