Συντονισμένη απάντηση στην εξαγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για νέα οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν έδωσαν μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην ιρανική κυβέρνηση, απορρίπτοντας την εικόνα που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος για την κατάσταση της χώρας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαπολύσει εναντίον της Τεχεράνης την πιο «συντριπτική οικονομική επιχείρηση» που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα και ότι η οικονομία του βρίσκεται κοντά στην πλήρη κατάρρευση.

Η Tasnim μιλά για επιστροφή της «μέγιστης πίεσης»

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim παρουσίασε τις νέες αμερικανικές κινήσεις ως συνέχεια της πολιτικής «μέγιστης πίεσης» της Ουάσινγκτον, την οποία χαρακτήρισε αποτυχημένη.

Παράλληλα, απέρριψε τις δηλώσεις του Τραμπ ως «μεγαλόστομη, υπερβολική γλώσσα», υποστηρίζοντας ότι οι προηγούμενες κυρώσεις δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε αλλαγή της πολιτικής της Τεχεράνης.

Κατά το Tasnim, το Ιράν έχει αποκτήσει μέσα στα χρόνια σημαντική εμπειρία στην παράκαμψη των περιορισμών που του επιβάλλονται στις διεθνείς εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Fars: «Παραληρηματικοί» οι ισχυρισμοί του Τραμπ

Σε ανάλογο τόνο κινήθηκε το πρακτορείο Fars, το οποίο χαρακτήρισε «παραληρηματικούς» τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου και τους ενέταξε σε μια επαναλαμβανόμενη επικοινωνιακή εκστρατεία της Ουάσινγκτον εναντίον της Τεχεράνης.

Το ιρανικό πρακτορείο σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα κάνει λόγο για «επικείμενη κατάρρευση» του Ιράν και για καταστροφή των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, χωρίς, κατά την εκτίμησή του, αυτές οι προβλέψεις να έχουν επιβεβαιωθεί στην πράξη.

Σύμφωνα με το Fars, τέτοιες τοποθετήσεις αποσκοπούν περισσότερο στην άσκηση ψυχολογικής πίεσης και αποτελούν μέρος ενός πολέμου προπαγάνδας, παρά αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης στο εσωτερικό του Ιράν.