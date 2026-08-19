Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τις ιρανικές απειλές για επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ενταθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα, δημοσίευμα των Financial Times έκανε λόγο για πιθανά πλήγματα σε στόχους στην Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Το ελληνικό υπουργείο Άμυνας θεωρεί ότι είναι αξιόπιστη αυτή η πληροφόρηση των FT και έτσι αναμένονται τρεις κινήσεις, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Open:

Πρώτον, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι Patriot που παραμένουν στην Κάρπαθο να μεταφερθούν στη Σούδα για την προστασία της βάσης που υπάρχει εκεί.

Δεύτερον, εάν η Βουλγαρία, η οποία αναφέρεται στο δημοσίευμα, κάνει και πάλι αίτημα προς την ελληνική κυβέρνηση για στήριξη με Patriot, το αίτημά της θα εξεταστεί και πιθανότατα θα είναι θετικό.

Τρίτον, παραμένουν ως έχουν οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, δύο πηγές από το εσωτερικό του καθεστώτος δήλωσαν στην FT ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει το ενδεχόμενο να χτυπήσουν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι η Κύπρος, όπου μια βρετανική αεροπορική βάση χτυπήθηκε από drone τον Μάρτιο, συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των πιθανών στόχων για αντίποινα σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει ξεχωριστά το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Στην Τεχεράνη, πολλοί εντός του καθεστώτος θεωρούν όλο και περισσότερο πιθανή την επανάληψη του πολέμου, όπως σημειώνει το δημοσίευμα και συνεχίζει: Οι διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέβασε την περασμένη εβδομάδα σκληροπυρηνικούς σε κορυφαίες θέσεις ασφαλείας και στρατού. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι «δεν διεξάγονται ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες ή συζητήσεις με την Τεχεράνη».

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και άλλοι στρατιωτικοί διοικητές έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση νέας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας, το Ιράν θα προχωρήσει πέρα από την προηγούμενη στρατηγική του, που συνίστατο στην επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενεργειακών υποδομών και άλλων υποδομών στη Μέση Ανατολή, και θα στοχεύσει σε περιοχές πιο μακριά.