Η ΑΕΚ και η Λέφσκι Σόφιας κοντράρονται στο πρώτο παιχνίδι των play off του Champions League και το γήπεδο θα είναι κατάμεστο καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι Βούλγαροι.

Η Ένωση θέλει να κάνει το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και θα έχει και τη συμπαράσταση των οπαδών της, καθώς 2.000 θα βρίσκονται στις εξέδρες του «Βασίλη Λέφσκι».

Δυναμική συμπαράσταση, όμως, θα έχουν και οι γηπεδούχοι, καθώς τα εισιτήρια του αγώνα εξαντλήθηκαν, όπως ανακοίνωσε η Λέφσκι λίγες ώρες πριν την έναρξη (18/8, 22:00) του αγώνα.

Αυτό σημαίνει πως στις εξέδρες του «Βασίλη Λέφσκι» θα βρίσκονται περισσότεροι από 40.000 οπαδούς, με την ατμόσφαιρα να αναμένεται καυτή και τους «κιτρινόμαυρους» να καλούνται να δείξουν χαρακτήρα και να πάρουν το αποτέλεσμα που θα τους δώσει τον τίτλο του ξεκάθαρου φαβορί ενόψει της ρεβάνς στην Allwyn Arena την επόμενη εβδομάδα.