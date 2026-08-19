Η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν το βασικό θέμα συζήτησης στη συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μπραν, την Πέμπτη (20/8), στα play off του Europa Conference League.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase, με το κλίμα γύρω από την ομάδα να είναι βαρύ λόγω της πώλησης του «Ντέλια», για την οποία ρωτήθηκε ο Ιταλός προπονητής.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου…

Για τις απουσίες της Μπραν: «Η Μπραν έχει πολλές εναλλακτικές. Και εμείς παίζουμε με απουσίες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μία ισορροπία».

Για τις αντιδράσεις που υπάρχουν λόγω της πώλησης του Κωνσταντέλια: «Είμαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι, έχουμε εκ των κορυφαίων οπαδών στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι 90 λεπτά δίπλα μας και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα».

Για το αν θα αλλάξει το πλάνο του λόγω της πώλησης του Κωνσταντέλια: «Πρέπει να φτιάξουμε κάτι, γιατί είναι ένας παίκτης πολύ καλού επίπεδου. Έχουμε δύο μεγάλες μάχες και πρέπει να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε διαφορετικούς παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν για να ανταποκριθούμε στην μετά Κωνσταντέλια εποχή».

Για το τι ματς περιμένει: «Ένα παιχνίδι που θα πιέσει πολύ η Μπραν. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών. Να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς, κάτι δύσκολο γιατί η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος».

Για τις μεταγραφικές ανάγκες και αν άλλαξε κάτι πλέον: «Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Πρέπει να υπογράψουμε κάτι σ’ αυτή τη θέση, σε ένα παρόμοιο επίπεδο. Εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση. Να βρούμε παίκτες σ’ αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Ντέλια. Δύο παίκτες σε παρόμοια θέση με αυτή. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης.

Αύριο είναι το πιο σημαντικό ματς. Να τα δώσουμε όλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καταστάσεις με τον Ζίβκοβιτς για παράδειγμα, οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στο ματς με τη Μπραν και να μπούμε στην Ευρώπη».

Για το τι είπε στον Κωνσταντέλια και για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει καλά στα παιχνίδια: «Κάναμε μία καλή συζήτηση χθες που ήρθε στην προπόνηση, δεν θα τα πω όλα προφανώς. Του είπα ότι του αξίζουν τα καλύτερα, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και του ευχήθηκα τα καλύτερα. Στο πρώτο ματς με την Άντερλεχτ έπρεπε να κερδίσουμε. Στο Βέλγιο ήμασταν κακοί. Είναι το τέταρτο επίσημο ματς. Τα τρία πρώτα ήταν καλά, οπότε συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να διορθώσουμε το πρόβλημα του τελευταίου ματς. Ελπίζω αύριο να δούμε την ομάδα που βλέπαμε μέχρι πριν το Βέλγιο».

Για τη ζέστη και αν οι παίκτες του μπορεί να την αντέξουν, σε σχέση με αυτούς της Μπραν: «Για μένα είναι πιο σημαντικό ότι η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος, συγκριτικά με τη ζέστη. Αυτό είναι πιο σημαντικό».