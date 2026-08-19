Η αυθεντική σμυρναίικη φανουρόπιτα παρασκευάζεται με μαγιά και σόδα σε μορφή πηκτού χυλού, προσφέροντας μια εξαιρετικά αφράτη υφή που αναδεικνύει τα αρώματά της όταν μείνει μία ημέρα.

Η συγκεκριμένη συνταγή αποτελεί προσαρμογή για ταψί διαμέτρου 28 εκατοστών. Η ποσότητα της ζάχαρης αγγίζει τις δύο κούπες και η χρήση αλευριού για όλες τις χρήσεις ή ο συνδυασμός του με σκληρό αλεύρι σε ίσα μέρη, μαζί με εμφιαλωμένο νερό, προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Το μείγμα διατηρεί μορφή χυλού και όχι σφιχτής ζύμης, καθιστώντας τη διογκωτική δράση της σόδας απαραίτητη. Για όσους επιθυμούν να την καταναλώσουν ως καθημερινό γλύκισμα, εκτός θρησκευτικού εθίμου, η προσθήκη ξηρών καρπών ή σταφίδων εμπλουτίζει τη γεύση της. Το σημαντικότερο μυστικό εντοπίζεται στον χρόνο αναμονής: την επόμενη ημέρα τα αρώματα δένουν αρμονικά και η υφή φτάνει στο κορύφωμά της.

Υλικά

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

330 γρ. (1,5 κούπα) + 110 γρ. (1/2 κούπα) ζάχαρη

250 ml (1 κούπα) ελαιόλαδο

375 ml (1,5 κούπα) νερό (κατά προτίμηση εμφιαλωμένο)

1 φακελάκι (8 γρ.) ξηρή μαγιά

Χυμός και ξύσμα από 1 μικρό λεμόνι

1/2 κουταλιά (1,5 κουταλάκι) σόδα

1 κουταλάκι κανέλα

1/4 κουταλάκι γαρύφαλλο

Άχνη ζάχαρη για το πασπάλισμα (προαιρετικά)

Βήμα προς βήμα η εκτέλεση

Σε ένα κατσαρολάκι τοποθετούνται η 1,5 κούπα νερό και η 1,5 κούπα ζάχαρη. Μόλις το μείγμα βράσει και διαλυθεί η ζάχαρη, αποσύρεται από τη φωτιά μέχρι να γίνει χλιαρό.

Σε ξεχωριστό δοχείο αναμεγνύονται το αλεύρι, η μαγιά, η κανέλα, το γαρύφαλλο, το ξύσμα λεμονιού και η υπόλοιπη 1/2 κούπα ζάχαρης.

Στο μπολ ανάμειξης προστίθενται το χλιαρό ζαχαρόνερο, το ελαιόλαδο και η σόδα, αφού πρώτα έχει διαλυθεί μέσα στον χυμό λεμονιού. Ακολουθεί η ενσωμάτωση των στερεών υλικών. Το ανακάτεμα γίνεται με το χέρι ή με σπάτουλα μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομοιογενής, πηκτός χυλός.

Το μείγμα αδειάζεται σε ταψί 28 εκατοστών, στη βάση του οποίου έχει τοποθετηθεί αντικολλητικό χαρτί. Αφήνεται για λίγο να φουσκώσει και στη συνέχεια ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς (στις αντιστάσεις), στη θέση λίγο κάτω από τη μεσαία σχάρα, για 45 έως 50 λεπτά. Αν μετά το πρώτο ημίωρο η επιφάνεια πάρει έντονο χρώμα, καλύπτεται με αντικολλητικό χαρτί. Αφού κρυώσει πλήρως, πασπαλίζεται προαιρετικά με ζάχαρη άχνη.

Ποιος ήταν ο Άγιος Φανούριος, γιατί θεωρείται ότι «φανερώνει» όσα χάθηκαν

Η φανουρόπιτα συνδέεται με μια παράδοση που ξεκινά από τη Ρόδο και μια εικόνα ενός Αγίου για τον οποίο δεν υπάρχουν ασφαλείς ιστορικές πληροφορίες, αλλά γύρω από το όνομά του δημιουργήθηκε ένα ιδιαίτερα ζωντανό έθιμο. Κάθε χρόνο, στις 27 Αυγούστου, χιλιάδες πιστοί φτιάχνουν την πίτα, την πηγαίνουν στην εκκλησία και στη συνέχεια τη μοιράζουν.

Πίσω από τη φανουρόπιτα υπάρχει η παράδοση του Αγίου Φανουρίου, η εικόνα που αποκαλύφθηκε στα ερείπια ενός ναού, η σύνδεση του ονόματός του με όσα έχουν χαθεί, αλλά και μια λιγότερο γνωστή αφήγηση για τη μητέρα του.

Η εικόνα που έδωσε το όνομα στον Άγιο Φανούριο

Ο Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής και Μεγαλομάρτυρας γιορτάζει στις 27 Αυγούστου. Για τη ζωή του, όμως, δεν υπάρχουν επαρκείς ιστορικές πηγές ώστε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα πότε έζησε ή ποια ήταν τα προσωπικά στοιχεία του βίου του.

Η παράδοση γύρω από τον Άγιο αρχίζει ουσιαστικά από την ανακάλυψη της εικόνας του στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την αφήγηση που έχει διασωθεί, κατά τη διάρκεια εργασιών στα τείχη της πόλης ήρθαν στο φως ερείπια παλαιού ναού. Ανάμεσα στις κατεστραμμένες αγιογραφίες βρέθηκε μια εικόνα που είχε παραμείνει σε εξαιρετική κατάσταση.

Απεικόνιζε έναν νεαρό άνδρα με στρατιωτική ενδυμασία. Στο δεξί του χέρι κρατούσε έναν σταυρό με αναμμένο κερί, ενώ γύρω από την κεντρική μορφή υπήρχαν σκηνές που παρουσίαζαν τα βασανιστήρια και το μαρτύριό του.

Η επιγραφή πάνω στην εικόνα έδινε και την απάντηση για την ταυτότητά του: «Άγιος Φανούριος».

Από εκεί και έπειτα άρχισε να εξαπλώνεται η τιμή του, αρχικά στη Ρόδο και στη συνέχεια στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές του ελληνικού κόσμου.

Γιατί ο Άγιος Φανούριος συνδέθηκε με όσα έχουν χαθεί

Το όνομα «Φανούριος» έδωσε στη λαϊκή παράδοση μια πολύ συγκεκριμένη ιδιότητα στον Άγιο: να φανερώνει κάτι που έχει χαθεί.

Έτσι δημιουργήθηκε με τα χρόνια η συνήθεια να απευθύνονται σε εκείνον άνθρωποι που έχουν χάσει κάποιο αντικείμενο, αλλά και όσοι αναζητούν λύση σε μια δύσκολη υπόθεση ή προσπαθούν να βρουν έναν δρόμο σε ένα προσωπικό ζήτημα.

Η σύνδεση αυτή δεν αποτελεί ιστορικό στοιχείο του βίου του Αγίου. Πρόκειται για λαϊκή ερμηνεία που συνδέθηκε με το όνομά του και ενισχύθηκε από την ίδια την ιστορία της εικόνας του, η οποία, σύμφωνα με την παράδοση, είχε «φανερωθεί» μέσα στα ερείπια.

Με τον καιρό, ο Άγιος Φανούριος συνδέθηκε και με άλλα αιτήματα, από την αναζήτηση λύσεων μέχρι την προσωπική ζωή και την επιθυμία για έναν καλό γάμο.

Πώς η φανουρόπιτα έγινε μέρος του εθίμου

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καθιερώθηκε και η φανουρόπιτα, ένα νηστίσιμο γλύκισμα που παρασκευάζεται ως προσφορά στον Άγιο.

Η πίτα πηγαίνει στην εκκλησία για να ευλογηθεί και στη συνέχεια μοιράζεται. Στη λαϊκή συνήθεια συνδέεται με την παράκληση προς τον Άγιο να «φανερώσει» κάτι που έχει χαθεί ή να βοηθήσει σε μια υπόθεση για την οποία αναζητείται λύση.

Η παράδοση δεν περιορίζεται, πάντως, μόνο στην ημέρα της γιορτής του. Φανουρόπιτες φτιάχνονται όλο τον χρόνο, όταν κάποιος θέλει να κάνει το συγκεκριμένο τάμα.

Η άγνωστη ιστορία για τη μητέρα του Αγίου

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία της παράδοσης αφορά μια γυναίκα που δεν αναφέρεται στην ιστορικά τεκμηριωμένη ζωή του Αγίου, αλλά εμφανίζεται σε μεταγενέστερες λαϊκές αφηγήσεις.

Πρόκειται για τη μητέρα του.

Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν σκληρή απέναντι στους φτωχούς και δεν έδειχνε διάθεση να τους βοηθήσει. Η αφήγηση αναφέρει ότι πέθανε χωρίς να μετανοήσει και καταδικάστηκε.

Ο Άγιος, σύμφωνα με την ίδια ιστορία, προσπάθησε να τη βοηθήσει, όμως εκείνη δεν άλλαξε τη στάση της.

Από αυτή την αφήγηση προέκυψε σε ορισμένες περιοχές και η ευχή που συνοδεύει τη φανουρόπιτα: «Ο Θεός να συγχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου».

Η ιστορία αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί τεκμηριωμένο μέρος του βίου του Αγίου. Πρόκειται για μεταγενέστερη λαϊκή παράδοση, η οποία αναπτύχθηκε γύρω από ένα πρόσωπο για το οποίο οι ιστορικές πληροφορίες είναι ελάχιστες.

Γιατί η φανουρόπιτα έχει 7, 9 ή 11 υλικά

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του εθίμου είναι ο μονός αριθμός των υλικών.

Σε πολλές συνταγές συναντά κανείς 7, 9 ή 11 υλικά, ενώ υπάρχουν και παραλλαγές με διαφορετικό αριθμό. Το στοιχείο αυτό έχει περάσει στη λαϊκή συνήθεια και συχνά θεωρείται μέρος της παραδοσιακής παρασκευής της πίτας.

Δεν υπάρχει, όμως, επίσημος εκκλησιαστικός κανόνας που να επιβάλλει συγκεκριμένο αριθμό υλικών.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνταγές που έχουν διασωθεί από οικογένεια σε οικογένεια μπορεί να διαφέρουν αρκετά. Άλλες περιλαμβάνουν σταφίδες, άλλες καρύδια ή αμύγδαλα και άλλες κρατούν την πίτα πιο απλή, με λάδι, αλεύρι, ζάχαρη και μπαχαρικά.