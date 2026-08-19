Οριοθετήθηκε από την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής η φωτιά που ξέσπασε στον Γέρακα, με αποτέλεσμα το 112 να στείλει μήνυμα ετοιμότητας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επιπλέον συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Παλλήνης. Παράλληλα, στις 15:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γέρακα Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2026

Προηγουμένως, το 112 έστειλε μήνυμα που ανέφερε:

«Πυρκαγιά στην περιοχή Ανθούσα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Φωτογραφία από τη φωτιά που δημοσιεύτηκε στη σελίδα Πυρκαγιά Ενημέρωση στο Facebook: