Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μεταγραφής από την ΑΕΚ αν βρεθεί ελεύθερος παίκτης που θα ανεβάσει το επίπεδο, όπως είπε στη συνέντευξη Τύπου μετά την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Βόλου.

Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν τους τρεις βαθμούς επικρατώντας με 2-1 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με δύο γκολ του Γιόβιτς και στη συνέντευξη Τύπου ο Σέρβος τεχνικός δεν αναφέρθηκε μόνο στον αγώνα αλλά και στα μεταγραφικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς…

«Τρεις πολύ σημαντικοί βαθμοί. Είμαι χαρούμενος για λογαριασμό όλης της ομάδας. Σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο και γήπεδο που πάντα δυσκολεύει πολλές ομάδες. Πρέπει να πούμε συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που οι φίλαθλοί μας ήρθαν, γέμισαν τις εξέδρες και μας στήριξαν. Οσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι τα πρώτα 10 λεπτά ήταν ένα… εφιάλτης. Καταστροφικά. Δεν μπήκαμε συγκεντρωμένοι, χάσαμε πολλές μονομαχίες, κάναμε λάθη και ο Βόλος θα μπορούσε να πετύχει ένα ή και δύο τέρματα. Όμως λεπτό το λεπτό, φάση τη φάση αρχίσαμε να ανακτούμε τον έλεγχο. Όπως είδα και τα στατιστικά, που πάντα κοιτάω, μέχρι το γκολ του Βόλου δεν ήταν απειλητικός, παρά κάποιες προσπάθειες. Πετύχαμε το γκολ με το πέναλτι που ήταν 100% σωστό και είχαμε και το εξαιρετικό τέρμα από τον Γιόβιτς μετά που μας έδωσε τη νίκη.

Αποδόθηκε δικαιοσύνη σήμερα καθώς η ομάδα, η οποία έπαιξε για να κερδίσει φεύγει και με τους τρεις βαθμούς. Αυτοί οι βαθμοί είναι πολύ σημαντικοί. Συνεχίζουμε τη μάχη. Ετοιμαζόμαστε τώρα για κάτι πρωτόγνωρο. Είναι μια πρώτη εμπειρία ακόμα και για μένα, καθώς έχουμε μεγάλη σε διάρκεια διακοπή. Ουσιαστικά θα μείνουμε στα Σπάτα με 10 παίκτες για προπονήσεις. Από τη μία πρέπει να πω ότι νιώθω περήφανος που έχουμε τόσους πολλούς παίκτες διεθνείς, από την άλλη θα περάσω τρεις εβδομάδες χωρίς πολλούς παίκτες μου. Θα τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο με τις Εθνικές τους και να γυρίσουν όλοι υγιείς, γιατί τους χρειαζόμαστε όλους γι’ αυτά που θα ακολουθήσουν. Θα παίξουμε και δυο φιλικά: 29 Σεπτεμβρίου με την Καλλιθέα και στις 4 Οκτωβρίου με τον Παναιτωλικό».

Πώς σας φάνηκε ο Γκατσίνοβιτς ως δεξιός μπακ κι αν είστε καλυμμένος όταν απουσιάζει ο Ρότα. Είδαμε επίσης να φέρνετε τον Μάγερ στον άξονα. Αν το βλέπετε για το μέλλον να ξεκινάτε με τον Μάγερ εκεί στο κέντρο, γιατί τα πήγε ξανά πολύ καλά και στην Τρίπολη;

«Συμφωνώ με την τοποθέτησή σας σχετικά με το τελευταίο σκέλος. Είναι αυτό που είχαμε στο μυαλό μας όταν φέραμε τον Μάγερ στην ομάδα. Ένας υβριδικός παίκτης που μπορεί να καλύψει πάρα πολλές θέσεις και ειδικά σε διάφορες αναμετρήσεις. Σε ματς με το σημερινό χαρακτήρα μπορεί να αποδειχθεί ένας εξαιρετικά χρήσιμος παίκτης. Για παράδειγμα σήμερα και στην Τρίπολη δεν αντιμετωπίσαμε τόσο μεγάλη πίεση αμυντικά. Είναι μια επιλογή, ακόμα και να ξεκινήσει εκεί στη βασική 11άδα. Με ξέρετε 15-16 μήνες. Πάντα στην κορυφή για εμένα είναι η ομάδα. Δε θέλω να μιλάω συγκεκριμένα για παίκτες. Τους λατρεύω, τους αγαπώ, τους σέβομαι τους παίκτες. Παίκτες μεγάλης ποιότητας.

Για τον Ρότα δεν είμαι γιατρός, αλλά απ’ όσο γνωρίζω είναι μικροτραυματισμός που θα ξεπεραστεί και θα είναι έτοιμος στις επόμενες αναμετρήσεις. Παράλληλα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος από τις αλλαγές. Τους εμπιστεύομαι απολύτως. Κι αναφέρομαι στον Γκατσίνοβιτς, τον Χριστακόπουλο, τον Γκεοργκίεφ και βεβαίως στον Αριάγκα ο οποίος στο παρελθόν έχει καλύψει αυτή τη θέση, κυρίως με πιο αμυντικά χαρακτηριστικά. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι και είναι πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, να έχουμε παίκτες 100% έτοιμους. Να έχουν να δώσουν αυτό που μπορούν και χρειαζόμαστε κι ας μην είναι 100% η φυσική τους θέση.

Κι ας μην έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή να έχουμε παίκτη που δεν είναι έτοιμος 100% και να είναι στη φυσική του θέση. Μακροπρόθεσμα θέλουμε ίσως κάποια ενίσχυση. Και βραχυπρόθεσμα. Αυτό σημαίνει ότι αν βρεθεί στην αγορά ένας ελεύθερος παίκτης θα το σκεφτούμε με τον Χαβιέρ. Είμαστε σε επικοινωνία. Δεν πρόκειται να φέρουμε παίκτη μόνο και μόνο για να φέρουμε. Θα φέρουμε παίκτη για να ανεβάσει το επίπεδο του ανταγωνισμού εντός της ομάδας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν: Τον Ρέλβας, τον Κοϊτά και τον Μπάμπη».

Αν θα ήθελε να σχολιάσει τα παράπονα του Βόλου για τη διαιτησία και τι είπε με τον κ. Μπέο στη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους;

«Είχαμε μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική συζήτηση. Ωραία φιλική συζήτηση. Ο Βόλος είναι εξαιρετικός. Θάλασσα, βουνά…».