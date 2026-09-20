Ο ΠΑΟΚ πέρασε με 3-1 από την έδρα του Παναιτωλικού και παρέμεινε στο -3 από την κορυφή, σε ένα ματς στο οποίο έκανε τρεις αναγκαστικές αλλαγές καθώς τραυματίστηκαν οι Άλι, Παβλένκα και Ελουστόντο.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, πήραν από τα πρώτα λεπτά τον έλεγχο και στο 21′ είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Πέλκα που έκανε το σουτ αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε, έστω δύσκολα.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι συνέχισε να επιτίθεται και στο 25′ είχε νέα ευκαιρία με τον Ζίβκοβιτς, με το γκολ να μοιάζει θέμα χρόνου και να έρχεται στο 33′, όταν έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση και ο Γιάκιτς έδωσε στον Τάχα Άλι που μπήκε στην περιοχή και τελείωσε σωστά τη φάση για το 0-1.

Έξι λεπτά μετά, στο 39′, ο «δικέφαλος του βορρά» έβαλε βάσεις νίκης, καθώς η μπάλα έφτασε στον Εντιαγέ έπειτα από φάση διαρκείας και αυτός δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα για το 0-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης ο Άλι αποχώρησε λόγω τραυματισμού και στο 51′ ο Εστέμπαν εκμεταλλεύθηκε την αδράνεια της άμυνας των φιλοξενούμενων και μείωσε σε 1-2. Με ανεβασμένη ψυχολογία, οι γηπεδούχοι πήραν μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησαν να πιέσουν για την ισοφάριση, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Ο Λίσι έκανε ακόμη δύο αναγκαστικές αλλαγές στη συνέχεια, καθώς οι Παβλένκα και Ελουστόντο δεν μπορούσαν να συνεχίσουν, με τον Παναιτωλικό να παραμένει στο παιχνίδι και τον ΠΑΟΚ να σφραγίζει τη νίκη στο 98′, όταν βγήκε ωραία στην αντεπίθεση και ο Ούγκρεσιτς έδωσε στον Σορετίρε που έγραψε το τελικό 1-3.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Αποστολόπουλος (46’ Μανρίκε), Μαυρίας, Γκράναθ, Θυμιάνης, Εράκοβιτς, Κόγιτς (46΄ Εστεμπάν), Νακάμπα (86’ Μεχία), Τζενεπό (64’ Σούμα), Μπάντζι, Οπόκου (64’ Άλεξίτς)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα (73’ Τσιφτσής), Κένι, Ελουστόντο (73’ Μπαταούλας), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης (86’ Σανταμαρία), Πέλκας (73’ Ούγκρεσιτς), Ζίβκοβιτς, Άλι (48’ Σορετίρε), Εντιαγέ.