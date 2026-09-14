Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική φωτιά στην περιοχή Ελάνη, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά και το 112 να αποστέλλει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 15:30.

Αρχικά, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούσαν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης βρισκόταν σε εξέλιξη, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά.

Πλέον, στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 80 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 28 οχήματα.

Από αέρος συνεχίζουν τις ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου, ενώ από την πρώτη στιγμή βοήθεια παρέχει και ο Δήμος Κασσάνδρας.

Ήχησε το 112

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού του μετώπου, με ισχυρή παρουσία τόσο από ξηράς όσο και από αέρος.