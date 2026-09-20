Με ανάρτησή του στα social media ο Ντάνι Γκαρθία είπε «αντίο» στον Ολυμπιακό, από τον οποίο αποδεσμεύθηκε, και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο.

Ο Ισπανός χαφ είχε υπογράψει το 2024 στους «ερυθρόλευκους» και είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027, αποφασίστηκε όμως να αποδεσμευθεί και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο, ο οποίος ήδη ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Ο Γκαρθία είναι πλέον παίκτης της ομάδας του Περιστερίου και σε ανάρτησή του στα social media αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, γράφοντας τα εξής…

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο καλό από το να φεύγεις από ένα μέρος έχοντας την ηρεμία του μυαλού σου από το γεγονός ότι τα έχεις δώσει όλα ανεξαρτήτως των συνθηκών. Δεν ήταν το τέλος που θα ήθελα και θα ευχόμουν αλλά τα έδωσα όλα για αυτήν την φανέλα και για αυτό φεύγω χαρούμενος».