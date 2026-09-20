Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τους δύο προέδρους να συμφωνούν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν μια σημαντική συζήτηση και καλύψαμε πολλά θέματα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του, γνωστοποιώντας τη συμφωνία για τη συνάντηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η επικείμενη συνάντησή τους «θα μπορούσε να αλλάξει πολλά», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι γύρω από τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης έχει διαμορφωθεί πλέον «διπλωματική δυναμική».

Η συνάντηση έρχεται έπειτα από τις επαφές των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για την αποστολή τους στην ουκρανική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ότι κατά τις συνομιλίες εξετάστηκαν λεπτομερώς βασικές πτυχές της κατάστασης και ότι οι δύο απεσταλμένοι είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν από κοντά τις συνθήκες στην Ουκρανία. Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν προηγουμένως πραγματοποιήσει επαφές και στη Μόσχα, στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Στο επίκεντρο η ειρηνευτική διαδικασία

«Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας», ανέφερε ο Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις για μέτρα αποκλιμάκωσης, αλλά και ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι το Κίεβο εργάζεται από κοινού με την αμερικανική ομάδα και εμφανίστηκε έτοιμος να προχωρήσει σε «πραγματικά σοβαρά μέτρα» στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Η προετοιμασία για τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι είχε ήδη ξεκινήσει τις προηγούμενες ημέρες, με τις ομάδες των δύο χωρών να εργάζονται για τη διοργάνωσή της και για μια ουσιαστική ατζέντα.

Οι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο για την υπογραφή του νομοσχεδίου που φέρει το όνομα του εκλιπόντος Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ και προβλέπει νέα μέτρα και κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το σχετικό νομοσχέδιο στις 18 Σεπτεμβρίου. Η νέα νομοθεσία διευρύνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα επιβολής υψηλών δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικά προϊόντα ενέργειας.

«Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει ειρήνη», κατέληξε ο Ζελένσκι, ευχαριστώντας όσους, όπως ανέφερε, εξακολουθούν να στηρίζουν την Ουκρανία.