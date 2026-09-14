Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στην Κυψέλη, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Πυθίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

20 πυροσβέστες και πέντε οχήματα στο σημείο

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Το κύριο βάρος των προσπαθειών επικεντρώνεται στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά, προκειμένου οι φλόγες να τεθούν υπό έλεγχο και να αποτραπεί ενδεχόμενη επέκτασή τους σε άλλους χώρους της πολυκατοικίας.

Η κινητοποίηση στην περιοχή είναι μεγάλη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν.

Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη φωτιά.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και τον έλεγχο του χώρου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή εγκλωβισμένους.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες.