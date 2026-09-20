Για πρώτη φορά μετά την προφυλάκισή τους, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο στις φυλακές Κορυδαλλού.

Με ειδική άδεια και συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων, η 56χρονη κατηγορούμενη μετακινήθηκε από τη γυναικεία στην ανδρική πτέρυγα των φυλακών, όπου κρατείται ο σύζυγός της.

Το αίτημα των δύο προφυλακισμένων για να συναντηθούν έγινε δεκτό από την εισαγγελέα που εποπτεύει τις φυλακές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γιατροί συναντήθηκαν για περίπου 30 λεπτά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επισκεπτηρίου, χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους διαχωριστικό τζάμι.

Μετά το τέλος της συνάντησης, επέστρεψαν ξεχωριστά στα κελιά τους, υπό αυστηρή επιτήρηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις φυλακές εξακολουθούν να καταγράφονται αντιδράσεις και αποδοκιμασίες σε βάρος τους, με τα μέτρα ασφαλείας να παραμένουν αυξημένα.

Στο μικροσκόπιο ο υπνοθεραπευτής και η επίμαχη φωτογραφία

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής που είχε επικοινωνία τόσο με τον Γιώργο Μαζωνάκη όσο και με την 56χρονη γιατρό.

Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να παρουσιάσει στις Αρχές το χρονικό των επικοινωνιών του, καθώς και τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την κατηγορούμενη γιατρό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, του έστειλε η γιατρός την ημέρα του θανάτου του. Στη φωτογραφία ο τραγουδιστής εμφανίζεται με κλειστά μάτια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, ποια ακριβώς ήταν η σχέση του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό, καθώς και εάν υπήρχε μεταξύ τους επαγγελματική συνεργασία. Ο ίδιος έχει επιβεβαιώσει ότι γνώριζε την κατηγορούμενη γιατρό και ότι είχαν συνεργαστεί επαγγελματικά.

Η γυναίκα που φέρεται να έκλεισε το ραντεβού

Στην έρευνα έχει μπει, σύμφωνα με το MEGA, και ένα ακόμη πρόσωπο που φέρεται να είχε ρόλο στην επικοινωνία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή.

Πρόκειται για γυναίκα από τον επαγγελματικό χώρο του τραγουδιστή, η οποία φέρεται να επικοινώνησε δύο φορές τηλεφωνικά με τον υπνοθεραπευτή και να έκλεισε ραντεβού για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το ραντεβού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη γυναίκα να κληθεί να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο μικροσκόπιο κινητά και οικονομικά στοιχεία

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τα ψηφιακά δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών, προκειμένου να αποτυπωθούν οι επικοινωνίες που είχαν πριν και κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται κλήσεις, μηνύματα και άλλα ψηφιακά δεδομένα, με στόχο να αποσαφηνιστεί ποιοι επικοινώνησαν μεταξύ τους και τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και για τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των γιατρών, με τις Αρχές να εξετάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία.