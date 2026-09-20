Ο Παναθηναϊκός έκανε το 5×5 με το 1-0 επί της Καλαμάτας στη Νίκαια και ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε στον ενθουσιασμό που υπάρχει, υπογραμμίζοντας πως το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ.

Πέμπτη αγωνιστική και πέμπτη νίκη για τους «πράσινους», ο προπονητής των οποίων έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος από όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Νίστρουπ…

Για το δεύτερο ημίχρονο και αν ήταν κουρασμένη η ομάδα του: «Είναι δύσκολο για τους παίκτες μου να παίζουν τόσα παιχνίδια μαζί, αλλά είμαι εδώ δύο μήνες και από αυτό που έχω δει θα πω πως το ελληνικό είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. ‘Έχουμε κερδίσει τους βαθμούς, αλλά η Καλαμάτα μας έκανε τη ζωή δύσκολη».

Για το αήττητο σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Δεν έχουμε φτάσει το τέλειο, αν και πάνε καλά τα πράγματα. Τα προκριματικά ήταν δύσκολα, ειδικά η Χράντετς. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι άρχισε η σεζόν καλά και μετά τη διακοπή θα πάει ακόμα καλύτερα».

Για το τι περιμένει από την ομάδα στη συνέχεια: «Ήταν μεγάλη η σημερινή νίκη για εμάς επειδή δείξαμε περισσότερη μαχητικότητα χωρίς να έχουμε παίξει καν τόσο καλά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε, δεν είναι σπριντ είναι μαραθώνιος».

Για τη δυσκολία του αγώνα με την Καλαμάτα: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να ψάχνουμε τη νίκη όπου και να παίζουμε. Απόψε κυνηγήσαμε τη νίκη, την αξίζαμε και την πήραμε. Ο Ινάκι έκανε σωτήριες επεμβάσεις και κρατάω ξανά τους τρεις βαθμούς που πήραμε και είναι πολύ σημαντικοί».

Για την Καλαμάτα: «Δεν θα συγκρίνω εμάς με τους αντιπάλους μας, ο κάθε προπονητής έχει τον τρόπο του. Η Καλαμάτα μας έβαλε δύσκολα, ήταν μια ενδιαφέρουσα ομάδα να τη βλέπεις».