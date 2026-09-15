Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας, στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών Φλώρινας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 15:30.

Στην περιοχή επιχειρούν 14 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα, συνδράμοντας τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια περιορισμού του μετώπου.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Πρεσπών, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των δυνάμεων κατάσβεσης.

Ερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς

Στο σημείο μεταβαίνει το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Δεν υπάρχει επίσης νεότερη επιβεβαιωμένη ενημέρωση ότι το μέτωπο έχει οριοθετηθεί ή τεθεί υπό έλεγχο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη.