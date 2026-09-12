Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα, του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 43 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Επιχειρούν 43 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2026

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής, προτρέποντάς τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.