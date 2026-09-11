Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί και εναέρια μέσα, με 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχό της.