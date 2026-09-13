Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι της Κυριακής (13/09), εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πελασγίας στον Δήμο Στυλίδας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η εστία της φωτιάς ξέσπασε πλησίον ελαιοπερίβολων και δασικής έκτασης, αμέσως μετά το τελευταίο σπίτι του οικισμού προς Μύλους, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ευτυχώς, η φορά του ανέμου προς το παρόν δεν ευνοεί τη μετάδοση του πύρινου μετώπου προς τα σπίτια. Ωστόσο, η εγγύτητα στο χωριό διατηρεί τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε ύψιστη εγρήγορση για την ταχύτερη δυνατή οριοθέτηση.

Μάχη σε έδαφος και αέρα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας, την Π.Υ. Λαμίας, την Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, καθώς και από τα Κλιμάκια Αργυροχωρίου και Παύλιανης.

Από αέρος συνδράμουν με ρίψεις νερού τα δύο αεροσκάφη PZL που εδρεύουν στο αεροδρόμιο της Λαμίας, ενισχύοντας καθοριστικά το έργο των πεζοπόρων και εποχούμενων τμημάτων. Μαζί και ένα ελικόπτερο για στοχευμένες, επίσης, ρίψεις δίπλα στα σπίτια.

Πολύτιμη συνδρομή στην επιχείρηση παρέχει από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Στυλίδας με υδροφόρες, συνδράμοντας στην τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων.

Η ενημέρωση από το κέντρο της Πυροσβεστικής: