Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής (11/9), έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Χίου, στην Αγία Παρασκευή.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα να δίνουν μάχη για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για άτομα που έχουν παγιδευτεί στο κτίριο. Παρ’ όλα αυτά, οι πυροσβέστες πραγματοποιούν έρευνα στους χώρους της πολυκατοικίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποιος ένοικος χρειάζεται βοήθεια για να απομακρυνθεί.

Στην επιχείρηση έχει επιστρατευτεί και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ώστε να χρησιμοποιηθεί εφόσον απαιτηθεί για την ασφαλή απομάκρυνση ανθρώπων από τους ορόφους του κτιρίου.