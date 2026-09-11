Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση των εστιών.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται μέχρι την πλήρη οριοθέτηση και τον έλεγχο της φωτιάς.