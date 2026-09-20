Για τη συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια» μίλησε ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο εξασφάλισε τον ρόλο του, αλλά και για τη συνεργασία του με τον σπουδαίο σκηνοθέτη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα», ο Γιάννης Κοκιασμένος αποκάλυψε ότι όταν κλήθηκε για κάστινγκ δεν γνώριζε καν ποια ταινία ήταν. Η παραγωγή λειτουργούσε υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας και ο ίδιος έλαβε απλώς ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε να γράψει και να ερμηνεύσει μια σκηνή.

«Από ένα γραφείο κάστινγκ. Υπήρχε απόλυτη μυστικότητα. Δεν ήξερα για ποια ταινία πρόκειται. Μου έδωσαν ένα πλαίσιο, μου είπαν να γράψω μια σκηνή. Την έγραψα, πήγα και τους την έπαιξα. Προφανώς τους άρεσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η ενασχόλησή του με την υποκριτική ξεκίνησε σχεδόν τυχαία, όταν συμμετείχε σε ταινία που σκηνοθετούσε η τότε σύζυγός του.

«Ήμουν παντρεμένος με μία σκηνοθέτη. Όταν έκανε την πρώτη της ταινία, χρειάζονταν κάποιον που, επειδή δεν είχαμε να τον πληρώσουμε, να κάνει ένα ρολάκι τόσο δα, ένα πέρασμα. Μετά κάτι μεγαλύτερο, μετά κάτι μεγαλύτερο», είπε.

«Για την ταινία του Νόλαν τα ελληνικά είναι τα αγγλικά»

Ο Γιάννης Κοκιασμένος αναφέρθηκε και στη χρήση της ελληνικής γλώσσας στην «Οδύσσεια», εξηγώντας ότι για τους ήρωες της ταινίας τα ελληνικά λειτουργούν ουσιαστικά όπως τα αγγλικά, ενώ για το διεθνές κοινό ακούγονται ως μια άγνωστη γλώσσα.

«Αυτό προσέξτε γιατί έχει δύο όψεις. Για την ταινία του Νόλαν τα ελληνικά είναι τα αγγλικά. Αυτό μιλάνε οι Έλληνες ήρωες. Για όλο τον κόσμο, όταν ακουστούν κάτι ελληνικά κανονικά είναι αλαμπουρνέζικα. Τώρα εμείς το ξέρουμε βέβαια ότι αυτή η γλώσσα είναι ελληνικά, αλλά κανένας άλλος στον πλανήτη δεν το ξέρει. Αυτό που ακούνε, για αυτούς, είναι η παράξενη γλώσσα των βαρβάρων», σημείωσε.

«Τον λάτρεψα»

Ο ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Κρίστοφερ Νόλαν και την εμπειρία της συνεργασίας τους, υπογραμμίζοντας την προσοχή που έδειξε ακόμη και στις μικρότερες σκηνές.

«Τον λάτρεψα. Η εντύπωσή μου είναι πολύ έντονη του Νόλαν και χαίρομαι και είμαι ευγνώμων που τον γνώρισα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όσο μικρό και να ’τανε, ο Νόλαν έδωσε την προσοχή του όλη ακόμα και σε αυτό το απειροελάχιστο που είναι αυτή η σκηνή σε μια τρίωρη ταινία», ανέφερε.

Μάλιστα, αποκάλυψε και μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο σκηνοθέτης: «Έπεσα και στον κατάλληλο σκηνοθέτη, ο οποίος δεν έχει τίποτα, δεν έχει ούτε mail, δεν έχει ούτε κινητό, δεν έχει απολύτως τίποτα».

Η μεγάλη του αγάπη για τα άλογα

Πέρα από την υποκριτική, ο Γιάννης Κοκιασμένος έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην ιππασία, καθώς είναι επαγγελματίας προπονητής ιππασίας.

Μιλώντας για τα άλογά του, ανέφερε: «Βρισκόμαστε εδώ γιατί εκτός από ηθοποιός είμαι και προπονητής ιππασίας. Τώρα τα άλογά μου, αυτή είναι το ένα, η Vanika, το άλλο άλογο είναι η United. Τα σταβλίζω εδώ».

Η αγάπη του για τα άλογα ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια και, όπως εξήγησε, συνδέεται με τους ήρωες των ταινιών που παρακολουθούσε μικρός.

«Πολλά καουμπόικα και ιπποτικά όταν ήμουνα μικρός, οπότε όλοι μου οι ήρωες ήταν έφιπποι, οπότε ήθελα κι εγώ να είμαι καβάλα. Και από παιδάκι ιππεύω», αποκάλυψε.