Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα θέτοντάς την χωρίς ενεργό μέτωπο σε 30 λεπτά. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, συνδρομή με υδροφόρες παρέχει ο δήμος Παιανίας.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.