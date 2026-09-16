Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Ζάκυνθο, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξύγκια.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη νήσο Ζάκυνθο. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 6 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η περιοχή των Ξυγκίων βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον της Ζακύνθου, όπου οι αγροτοδασικές εκτάσεις απαιτούν αυξημένη προσοχή, ειδικά σε περιόδους αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό του μετώπου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της ζημιάς ή τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.