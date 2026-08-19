Τηλεδιάσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα και του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας- Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Θέμα της συζήτησης ήταν τα σιδηροδρομικά έργα στην Βόρεια Ελλάδα και ο στόλος του ΟΑΣΘ.

Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε η κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου στην Μακεδονία και στην Θράκη, τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, καθώς και ο προγραμματισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» για την Βόρεια Ελλάδα το προσεχές διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΘ στην Θεσσαλονίκη, μετά και την παραλαβή των 50 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων. Ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι προγραμματίζεται να προστεθούν και άλλα νέα λεωφορεία (αυτή την στιγμή έχουν ανανεωθεί τα 2/3 του συνόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΘ), που θα βελτιώσουν περαιτέρω το επίπεδο των αστικών συγκοινωνιών και κατ’ επέκταση την καθημερινότητα των πολιτών στις μετακινήσεις τους με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σε ό,τι αφορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Διευθύνων Σύμβουλος των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» Χρήστος Παληός και εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης των σιδηροδρομικών έργων στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και η εξέλιξη των έργων του προαστιακού προς την δυτική πλευρά της πόλης.

Τα έργα αυτά θα συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ανάπτυξη των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών και της μετακίνησης του κοινού.