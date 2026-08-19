Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου μετά τη μονομαχία με τον Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του επί κοντώ και σε δηλώσεις του αναφέρθηκε σε ένα μεγάλο λάθος που έκανε.

Ο 26χρονος Σουηδός, κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του επικρατώντας του Καραλή στη μονομαχία τους, τα πράγματα όμως θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά. Ο λόγος; Το γεγονός ότι έφαγε κοτόπουλο tikka masala πριν τον τελικό, συνταγή που περιέχει κάτι και πικάντικη σάλτσα.

«Νόμιζα ότι αν αφαιρούσα όλη τη σάλτσα από το κοτόπουλο θα ήταν μια χαρά, αλλά ήταν εντελώς μουσκεμένο. Έπρεπε να πάω αρκετές φορές στην τουαλέτα. Είναι το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας μου, σε ό,τι τη διατροφή.

Είναι το πιο ανόητο πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Έκανα ό,τι μπορούσα για να αποφύγω την πικάντικη σάλτσα, αλλά όταν έχεις ευαίσθητο στομάχι… Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανα», ήταν τα λόγια του Ντουπλάντις.