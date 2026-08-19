Η εισαγγελία της Γερμανίας πιστεύει ότι το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream ενορχηστρώθηκε από τους κρατικούς φορείς της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε κατ’ εντολή κρατικών φορέων στην Ουκρανία. Στόχος φέρεται να ήταν η μόνιμη διακοπή των παραδόσεων φυσικού αερίου μέσω των αγωγών, ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να χρησιμοποιεί τα σχετικά έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Οι υποψίες της γερμανικής εισαγγελίας ενισχύονται και από το γεγονός ότι σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το σαμποτάζ συνελήφθη στην Κροατία και δεύτερος ύποπτος για την υπόθεση. Πρόκειται για τον Ουκρανό υπήκοο και εκπαιδευμένο δύτη Βολοντίμιρ Ζ., ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης στην Πούλα βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Ο Βολοντίμιρ Ζ. θεωρείται ισχυρά ύποπτος ότι συμμετείχε στις καταδύσεις κατά τις οποίες τοποθετήθηκαν οι εκρηκτικοί μηχανισμοί στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, κοντά στο νησί Μπόρνχολμ στη Δανία, τον Σεπτέμβριο του 2022. Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού δημόσιου δικτύου ARD, τα εκρηκτικά τοποθετήθηκαν σε βάθος περίπου 80 μέτρων στη Βαλτική Θάλασσα.

Σε βάρος του Βολοντίμιρ Ζ. υπάρχουν ισχυρές υποψίες για πρόκληση έκρηξης με εκρηκτικά, σαμποτάζ και καταστροφή υποδομών. Η Γερμανία αναμένεται να ζητήσει την έκδοσή του. Είχε ήδη συλληφθεί για πρώτη φορά στην Πολωνία τον Σεπτέμβριο του 2025. Η πολωνική δικαιοσύνη όμως απέρριψε τότε το γερμανικό αίτημα έκδοσής του και διέταξε την απελευθέρωσή του.

Σύμφωνα με τις έρευνες, η ομάδα χρησιμοποίησε ιστιοπλοϊκό που απέπλευσε από το Ρόστοκ και είχε μισθωθεί από γερμανική εταιρεία με πλαστά έγγραφα. Με το σκάφος μεταφέρθηκαν μεγάλες ποσότητες ισχυρών εκρηκτικών, κατάλληλων για στρατιωτική χρήση, κοντά στο Μπόρνχολμ.

Για την ίδια υπόθεση βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στη Γερμανία ο φερόμενος ως επικεφαλής της επιχείρησης, ο Ουκρανός πρώην αξιωματικός Σέρχι Κ., ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025 στην Ιταλία και αργότερα εκδόθηκε στη Γερμανία.