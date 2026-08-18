Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ, δημοφιλής πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας που απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Ιούλιο, υπογράμμισε την Τρίτη την ανάγκη να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή εκλογών στη χώρα, παρά το γεγονός ότι η ρωσική εισβολή συνεχίζεται.

«Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας», τόνισε ο Φέντοροφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο YouTube, συμπληρώνοντας: «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον (πρόεδρο της Ρωσίας) Πούτιν να αποφασίσει πότε οι Ουκρανοί μπορούν να επιλέξουν την κυβέρνησή τους».

«Πρέπει να βρούμε έναν νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκαταστήσει μια απολύτως δημοκρατική διαδικασία, ακόμη κι εν μέσω ενός παρατεταμένου πολέμου», συμπλήρωσε.

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Φέντοροφ είδε το φως της δημοσιότητας λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβίβασε στο κοινοβούλιο προς έγκριση τον διορισμό του Γεβχέν Χμάρα στη θέση του υπουργού Άμυνας.

Η απόφαση του προέδρου Ζελένσκι να αποπέμψει τον Φέντοροφ από το υπουργείο Άμυνας πυροδότησε πρωτοφανείς διαδηλώσεις στην Ουκρανία εν μέσω του πολέμου. Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ ξεκαθάρισε επανειλημμένως πως δεν θα δεχόταν να αναλάβει οποιοδήποτε άλλο πόστο στην κυβέρνηση, παρότι είχε προτάσεις από τον Ζελένσκι.