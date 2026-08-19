Με πορτοκαλί καπνογόνα και κόρνες πλοίων είπαν το τελευταίο «αντίο» στον δήμαρχο Φούρνων Κορσεών, Δημήτρη Καρύδη.

Ο Δημήτρης Καρύδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, με την ιστοσελίδα samos24.gr να αναφέρει πως τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Το πλοίο «Μεγαλόχαρη» μετέφερε τη νεκροφόρα με τη σορό του δημάρχου στο νησί, με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι. Επιπλέον, φουσκωτά σκάφη και καΐκια συνόδευσαν το πλοίο, ανάβοντας πορτοκαλί καπνογόνα και πατώντας τις κόρνες τους.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φούρνων, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσεβίου, ενώ η σύζυγος του Δημήτρη Καρύδη, Μαρίτσα Σπανού προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση:

«Αγάπη μου γλυκιά, μαχητής στη ζωή, μαχητής και στον θάνατο. Από σήμερα ομορφαίνει ο ουρανός και σκοτεινιάζει το σπίτι μας».

Ακολουθούν φωτογραφίες: