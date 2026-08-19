Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της νέας σεζόν, καθώς υπέστη ρήξη μηνίσκου στις ατομικές προπονήσεις που κάνει, υποβλήθηκε σε επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

Μπορεί η προετοιμασία των «πράσινων» να μην έχει αρχίσει ακόμη, ήδη όμως υπάρχει πρόβλημα με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος κάνει ατομικές προπονήσεις στις ΗΠΑ και κατά τη διάρκεια αυτών υπέστη ρήξη μηνίσκου.

Ο Ναν υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισεκτομής και θα μείνει εκτός για δύο μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι θα απουσιάσει από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού καθώς και από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του στη Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ, πάντως, θα απουσίαζε ούτως ή άλλως από το ελληνικό Super Cup, καθώς έχει ποινή δύο αγωνιστικών από την περασμένη σεζόν.