Θα αποκαλυφθούν πολλά

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούν άπαντες στον χώρο του μπάσκετ τα όσα γίνονται με Γουόκαπ και Ολυμπιακό. Η μονομερής καταγγελία του συμβολαίου από τον διεθνή γκαρντ σήμανε την έναρξη του πολέμου και η συνέχεια αναμένεται πώς και πώς. Ενδιαφέρον πάντως έχει το εξής: Άνθρωποι που ξέρουν πολλά γύρω από αυτό το θέμα, ισχυρίζονται πως αν οι δύο πλευρές καταλήξουν στα δικαστήρια θα έρθουν πολλά στο φως. Πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία θα προκαλέσουν από γέλια μέχρι… κλάματα. Και η πλευρά του παίκτη, έχει τη σημασία του και αυτό, είναι σίγουρη πως θα δικαιωθεί. Σίγουροι βέβαια είναι και οι ερυθρόλευκοι πως έχουν δίκιο καθώς υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο μέχρι το 2027, οπότε άγνωστο πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία.

Νέα πρόταση

Η Ντουμπάι πάντως φέρεται να έχει κάνει νέα πρόταση προς τον Ολυμπιακό, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Ανέβηκε σε σχέση με το ένα εκατ. ευρώ που είχε προσφέρει και είχαν απορρίψει οι ερυθρόλευκοι. Όπως θα απορρίψουν και το 1,5 εκατ. Στον Πειραιά είναι έξαλλοι με τον Γουόκαπ και επιμένουν πως θα τον πουλήσουν μόνο για 3 εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό, όμως, αποκλείεται να το πάρουν, δεν είναι και ο… Τζόρνταν για να μοιράσουν οι Άραβες 12 εκατ. ευρώ συνολικά για αυτόν. Από την άλλη όμως, με το 1,5 της Ντουμπάι και το 1,1 που θα γλιτώσουν από αυτά που έχει λαμβάνειν τη νέα σεζόν ο παίκτης, η ΚΑΕ βάζει στην άκρη 2,6 εκατ. ευρώ. Καθόλου άσχημα για έναν παίκτη που θέλει να φύγει και τον Δεκέμβριο θα κλείσει τα 34 του χρόνια.

Δύο ομάδες για Ταρέμι

Το Ντουμπάι, εν τω μεταξύ, συνδέεται και με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, καθώς έχει κάνει πρόταση στον Ταρέμι. Ο Ιρανός φορ θέλει να φύγει και έχει στα χέρια του την πρόταση από τους Άραβες ενώ στη Γαλλία κάνουν λόγο και για ενδιαφέρον της Λιλ. Τι λένε οι ερυθρόλευκοι για όλα αυτά; Τίποτα, απλά περιμένουν προτάσεις, γιατί δεν θέλουν να χαρίσουν τον παίκτη, να τον παραχωρήσουν δωρεάν. Αν και η αλήθεια είναι πως δεν έχουν κανένα παράπονο από τον Ταρέμι. Όπως και να ‘χει, το συγκεκριμένο θέμα δεν θα τραβήξει για πολύ ακόμη, τις επόμενες μέρες θα πρέπει να αναμένονται εξελίξεις, δεν υπάρχει λόγος για άλλη καθυστέρηση και τα πράγματα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν οριστικά σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ρόστερ.

Κερδίζει πόντους

Σε ό,τι αφορά τη θέση του εξτρέμ που θέλει ο Ολυμπιακός, κερδίζει πόντους η περίπτωση του Μπράιν Χιλ. Ο 25χρονος της Χιρόνα δεν είναι παίκτης που ξετρελαίνει τους ανθρώπους των ερυθρόλευκων, δεν θα προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού ενδεχόμενη απόκτησή του, είναι όμως παίκτης με τον οποίο έχει… φάει κόλλημα ο Μεντιλίμπαρ. Τον ήθελε πρόπερσι, τον ήθελε πέρυσι, τον θέλει και φέτος. Και για να επιμένει τόσο πολύ, κάποιος λόγος θα υπάρχει, δεν είναι τρελός ο Ισπανός τεχνικός. Και από τη στιγμή που ο Μαρινάκης τού έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης διατηρώντας τον στον πάγκο, οι πιθανότητες να αποκτηθεί ένας παίκτης που ο Μεντιλίμπαρ θέλει τόσο πολύ, ανεβαίνουν.

Θα τολμήσουν;

Είναι τέτοιο το κλίμα που επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά την πώληση Κωνσταντέλια, ώστε οι φήμες να δίνουν και να παίρνουν. Και μία από αυτές τις φήμες αφορά τους Βιεϊρίνια και Μάτος, οι οποίοι φέρονται να σκέφτονται την παραίτηση. Η αλήθεια είναι πως ο τεχνικός και ο αθλητικός διευθυντής της δεν έχουν πει κάτι τέτοιο στη διοίκηση και είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι θα έχουν το… ανάστημα να πουν στον Ιβάν Σαββίδη ότι δεν τον εμπιστεύονται, ότι δεν πιστεύουν σε αυτό το νέο ξεκίνημα και ότι το καλύτερο για τους ίδιους θα είναι να αποχωρήσουν. Δεν είναι απίθανο, όλα μπορεί να συμβούν σε αυτή τη ζωή, δεν είναι και το πιο πιθανό ενδεχόμενο όμως.