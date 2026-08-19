Η διάγνωση του βασιλιά Καρόλου στις αρχές του 2024 έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο λίγες ημέρες αφότου ο ίδιος είχε πληροφορηθεί την ασθένειά του. Μέχρι τότε, όμως, υπήρχε ένα μικρό διάστημα κατά το οποίο η Καμίλα γνώριζε την πραγματικότητα, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος όχι.

Σε αυτό το διάστημα αναφέρεται τώρα η βασίλισσα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τι είπε ο Κάρολος όταν έμαθε ότι έχει καρκίνο και πώς αντιμετώπισε την εξέλιξη που άλλαξε την καθημερινότητά του.

Η πρώτη αντίδραση του Καρόλου μετά τη διάγνωση

Ο Κάρολος δεν θέλησε να αφήσει τη διάγνωση να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα συνέχιζε τη ζωή και τα καθήκοντά του.

Όπως αποκάλυψε η Καμίλα, η πρώτη του αντίδραση ήταν μια φράση που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Κοιτάξτε τον σύζυγό μου, τίποτα δεν τον σταμάτησε. Απλώς είπε: “Αυτός είναι ο τρόπος μου, θα το αντιμετωπίσω”», είπε η βασίλισσα.

Η στάση αυτή αποτυπώθηκε και στις επόμενες κινήσεις του. Ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε στις δημόσιες υποχρεώσεις του τον Απρίλιο του 2024, περίπου τρεις μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας του.

Η Καμίλα γνώριζε, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάμνηση της Καμίλα από τις ημέρες κατά τις οποίες η διάγνωση παρέμενε ιδιωτική υπόθεση της οικογένειας.

Στις 31 Ιανουαρίου 2024 επισκέφθηκε κέντρο της Maggie’s, οργάνωσης που στηρίζει ανθρώπους με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Ο Κάρολος είχε ήδη διαγνωστεί, όμως η είδηση δεν είχε ακόμη ανακοινωθεί.

Η επίσκεψη έγινε δύο ημέρες μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο και λίγες ημέρες πριν το Μπάκιγχαμ ενημερώσει επίσημα το κοινό.

Μιλώντας στη διευθύνουσα σύμβουλο της Maggie’s, Ντέιμ Λόρα Λι, η Καμίλα θυμήθηκε εκείνες τις στιγμές:

«Θυμάμαι ότι ήρθα να επισκεφθώ τη Maggie’s λίγο μετά τη διάγνωση του βασιλιά. Εκείνη την περίοδο κανείς δεν μπορούσε να πει τίποτα. Αυτό ήταν αρκετά δύσκολο».

Η ίδια βρισκόταν ανάμεσα σε ασθενείς και συγγενείς τους, γνωρίζοντας κάτι που εκείνοι αγνοούσαν.

«Παραλίγο να πω κάτι, αλλά, ξέρετε, ένιωσα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή», ανέφερε η Καμίλα, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη επίσκεψη την έκανε να αντιληφθεί ακόμη περισσότερο τη σημασία των κέντρων υποστήριξης για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ασθένεια.

Όλα ξεκίνησαν από την επέμβαση για τον προστάτη

Η περιπέτεια υγείας του Καρόλου είχε αρχικά συνδεθεί με ένα διαφορετικό πρόβλημα.

Ο μονάρχης εισήχθη στο νοσοκομείο στις 26 Ιανουαρίου 2024 για θεραπεία λόγω διογκωμένου προστάτη. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του προέκυψε η διάγνωση του καρκίνου.

Πέντε ημέρες μετά την επίσκεψη της Καμίλα στη Maggie’s, στις 5 Φεβρουαρίου, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν επίσημα ότι ο Κάρολος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.

Η περίοδος εκείνη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τη βασιλική οικογένεια, καθώς λίγες εβδομάδες αργότερα έγινε γνωστό και ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ αντιμετώπιζε επίσης καρκίνο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε περιγράψει αργότερα εκείνο το διάστημα ως «τη δυσκολότερη χρονιά» της ζωής του.

Η επιστροφή στις υποχρεώσεις και η πορεία της θεραπείας

Ο βασιλιάς Κάρολος συνέχισε την αντικαρκινική θεραπεία του, ενώ σύμφωνα με το Μπάκιγχαμ η ανταπόκρισή του ήταν «εξαιρετικά καλή».

Στα τέλη του περασμένου έτους έγινε γνωστό ότι το πρόγραμμα των θεραπειών του μπορούσε να μειωθεί, με τους γιατρούς να συνεχίζουν την παρακολούθηση της κατάστασής του.

Παρά τη θεραπεία, ο Κάρολος επανήλθε στις δημόσιες εμφανίσεις τον Απρίλιο του 2024. Στη συνέχεια συνέχισε το επίσημο πρόγραμμά του στη Βρετανία και στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων κρατική επίσκεψη στις ΗΠΑ τον Μάιο.

Η Καμίλα έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την εργασιομανία του συζύγου της. Ακόμη και μετά τη διάγνωση, όπως έχει πει χαρακτηριστικά, ο Κάρολος «δεν θα επιβραδύνει και δεν θα κάνει αυτό που του λένε».

Η νέα αναφορά της Καμίλα, ωστόσο, προσθέτει μια διαφορετική λεπτομέρεια στην ιστορία: όχι μόνο το πώς συνέχισε ο Κάρολος μετά τη δημοσιοποίηση της ασθένειάς του, αλλά και τι είπε ο ίδιος τη στιγμή που πληροφορήθηκε για πρώτη φορά τη διάγνωση.