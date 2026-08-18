Για πολλούς θεατές, τα βίντεο είναι σκληρά, προσβλητικά και απάνθρωπα. Για αρκετούς Ουκρανούς, όμως, αποτελούν μια ωμή υπενθύμιση του τι μπορεί να περιμένει όσους Ρώσους στρατιώτες στέλνονται στο μέτωπο, αλλά και ένα ισχυρό εργαλείο προπαγάνδας σε έναν πόλεμο όπου τα drones και τα social media έχουν αποκτήσει κεντρικό ρόλο.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, βίντεο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι που καταδιώκουν Ρώσους στρατιώτες λίγο πριν από τον θάνατό τους έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο είδος πολεμικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρει ο Guardian, πίσω από μεγάλο μέρος αυτού του υλικού βρίσκεται ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, επικεφαλής των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων και ιδρυτής της μονάδας «Magyar’s Birds», η οποία πήρε το όνομά της από το δικό του στρατιωτικό προσωνύμιο.

Το υλικό είναι από το πεδίο της μάχης και καταγράφεται από FPV drones, δηλαδή μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα που βλέπει ο χειριστής.



Προσοχή, βίντεο με πολύ σκληρές εικόνες:

Τα «yoblyks» και η καθημερινή επιλογή των βίντεο

Τα βίντεο αυτά έχουν αποκτήσει ακόμη και δικό τους όνομα μεταξύ των μελών της μονάδας: «yoblyks», έναν όρο αργκό που προέρχεται από υβριδική ουκρανική λέξη με χυδαία ρίζα και υποκοριστική κατάληξη.

Κάθε πρωί, ένας στρατιωτικός μοντέρ γνωστός με το προσωνύμιο «Catman» εξετάζει το υλικό που καταγράφηκε την προηγούμενη ημέρα. Από αυτό επιλέγει ορισμένα αποσπάσματα, τα μοντάρει σε βίντεο διάρκειας περίπου δύο λεπτών και τα συνοδεύει με έντονη ή ατμοσφαιρική μουσική.

Προσοχή, το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες:

Υπάρχει ακόμη και μεγαλύτερη εβδομαδιαία συλλογή με τίτλο «Yoblyks of the Week». Στα πλάνα εμφανίζονται Ρώσοι στρατιώτες να προσπαθούν να ξεφύγουν από τα drones, άλλοτε τρέχοντας και άλλοτε πετώντας ξύλα ή άλλα αντικείμενα προς το μέρος τους σε μια απελπισμένη προσπάθεια να τα εκτρέψουν.

Η ακριβής στιγμή του θανάτου τους δεν προβάλλεται. Συχνά, όμως, το τελευταίο καρέ είναι ένα κοντινό πλάνο του προσώπου του στρατιώτη λίγο πριν από την επίθεση.

«Θέλω να γνωρίζουν ότι πρόκειται για εισιτήριο χωρίς επιστροφή»

Ο Catman δεν κρύβει ότι τα βίντεο έχουν σαφή στόχο ψυχολογικού πολέμου. Όπως λέει, θέλει να περάσει το μήνυμα στους Ρώσους ότι η κατάταξη και η αποστολή τους στην Ουκρανία μπορεί να ισοδυναμούν με «εισιτήριο χωρίς επιστροφή».

Κατά τον ίδιο, το υλικό έχει δύο βασικές λειτουργίες: από τη μία να αποθαρρύνει Ρώσους πολίτες από το να καταταγούν και από την άλλη να ενισχύει το ηθικό των ουκρανικών δυνάμεων. Παραδέχεται επίσης ότι το μοντάζ γίνεται σκόπιμα με τρόπο που γελοιοποιεί τους στρατιώτες οι οποίοι προσπαθούν να διαφύγουν.

«Έχουμε μια φράση: το γέλιο διώχνει τον φόβο. Βασικός μας στόχος είναι να γελάμε με τους εχθρούς και να τους παρουσιάζουμε ως ανήμπορους. Αυτό ενισχύει το ηθικό των δικών μας ανθρώπων», λέει. Για τον ίδιο, δεν τίθεται θέμα συμπόνιας προς όσους εμφανίζονται στα βίντεο.

«Είναι πόλεμος, όχι ταινία», προσθέτει.

Χιλιάδες βίντεο στο αρχείο της μονάδας

Η «Magyar’s Birds» έχει συγκεντρώσει αρχείο περίπου 3.600 τέτοιων βίντεο. Σύμφωνα με τον Catman, οι περισσότεροι Ρώσοι στρατιώτες καταγράφονται ενώ περπατούν ή μετακινούνται με μοτοσικλέτες προς τις θέσεις της πρώτης γραμμής. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πολλοί έχουν ελάχιστη εκπαίδευση και ορισμένοι σκοτώνονται μόλις δύο εβδομάδες μετά την κατάταξή τους.

Το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες, προσοχή:

Yoblyk of the day pic.twitter.com/DNXiNKJYqw — Канадський Козак (@Canadian_Kozak) July 28, 2026

Άλλο μέλος της μονάδας ανέφερε ότι σε αρκετά από τα πλάνα οι Ρώσοι δεν φαίνονται καν να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. «Μπορείς να δεις ότι πολλοί δεν κρύβονται καν. Χρησιμοποιούν τους ασυρμάτους τους. Ένας μεγάλος αριθμός φαίνεται να έχει πειστεί ότι όλα θα πάνε καλά, ότι θα φτάσουν στις θέσεις τους με ασφάλεια», είπε.

Κατά την ουκρανική πλευρά, μεγάλο μέρος αυτών των στρατιωτών εκτελεί αποστολές ανεφοδιασμού, μεταφέροντας τρόφιμα, καύσιμα ή καλώδια επικοινωνίας προς εκτεθειμένες θέσεις του ρωσικού στρατού.

«Για μένα είναι όλοι εχθροί»

Στο αρχείο των περίπου 3.600 βίντεο, μόλις δύο εμφανίζουν γυναίκες. Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Catman, φορούσαν στρατιωτική στολή και έφεραν τυφέκια.

«Για μένα δεν υπάρχει διαφορά. Είναι όλοι εχθροί», είπε. Τα βίντεο χρησιμοποιούνται επίσης από τους Ουκρανούς για την επαλήθευση απωλειών του ρωσικού στρατού, τις οποίες το Κίεβο υπολογίζει σε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες κάθε μήνα.

Ο Μπρόβντι απορρίπτει τις ηθικές ενστάσεις

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι δηλώνει ότι δεν έχει ενδοιασμούς για τη δημοσίευση του υλικού, παρά το γεγονός ότι σε αρκετές δυτικές κοινωνίες μπορεί να θεωρείται αποκρουστικό ή ηθικά αμφιλεγόμενο. Κατά την άποψή του, όσοι δεν έχουν βιώσει τον πόλεμο από κοντά δυσκολεύονται να αντιληφθούν πώς αλλάζει η στάση ενός ανθρώπου απέναντι στον αντίπαλο.

Στις καθημερινές αναρτήσεις του χρησιμοποιεί συχνά ιδιαίτερα σκληρή και υποτιμητική γλώσσα για τους Ρώσους στρατιώτες, αποκαλώντας τους, μεταξύ άλλων, «σκουλήκια» που κατασπαράσσονται από τα «πουλιά» του. Ο ίδιος εξηγεί ότι μετά την έναρξη του πολέμου αναπτύχθηκε ένα ιδιαίτερο στρατιωτικό λεξιλόγιο, με σκοπό την ταπείνωση και την απομυθοποίηση του αντιπάλου.

Όταν οι χήρες μαθαίνουν τον θάνατο από ένα βίντεο

Το συγκεκριμένο υλικό έχει γεννήσει και ακόμη πιο σκοτεινές μορφές διαδικτυακής αντιπαράθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, Ρωσίδες αναρτούν φωτογραφίες αποχαιρετώντας τους συζύγους τους πριν φύγουν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Ουκρανοί χρήστες επιχειρούν στη συνέχεια να ταυτοποιήσουν τους άνδρες και, εφόσον εμφανιστούν σε βίντεο από το πεδίο της μάχης, απαντούν στις αναρτήσεις των οικογενειών τους με το σχετικό υλικό. Σύμφωνα με τον Catman, τα «yoblyks» έχουν κοινό ακόμη και μέσα στη Ρωσία, όπου οι οικογένειες συχνά δυσκολεύονται να βρουν πληροφορίες για στρατιώτες που αγνοούνται.

Ορισμένοι συγγενείς, όπως λέει, αποθηκεύουν στιγμιότυπα από αυτά τα βίντεο και τα χρησιμοποιούν προσπαθώντας να εξακριβώσουν τι έχει συμβεί στους δικούς τους ανθρώπους.

Το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες:

Yoblyk of the day – roasting pic.twitter.com/FCBGs9Ib5r — Канадський Козак (@Canadian_Kozak) August 4, 2026

Σκληρό υλικό και από τη ρωσική πλευρά

Η χρήση τέτοιων εικόνων δεν περιορίζεται στην ουκρανική πλευρά. Φιλορωσικοί λογαριασμοί και κανάλια στο Telegram δημοσιεύουν επίσης φωτογραφίες και βίντεο με Ουκρανούς στρατιώτες να σκοτώνονται στο πεδίο της μάχης.

Παράλληλα έχουν καταγραφεί βίντεο με εκτελέσεις άοπλων Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου, πράξεις που συνιστούν εγκλήματα πολέμου, καθώς και κατασκευασμένο με τεχνητή νοημοσύνη υλικό που εμφανίζει ψευδώς Ουκρανούς στρατιωτικούς να στρέφονται εναντίον της ηγεσίας τους.

Το μαύρο χιούμορ ως μηχανισμός επιβίωσης

Στα γραφεία της «Magyar’s Birds», ο Catman λέει ότι το μαύρο χιούμορ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας σε συνθήκες πολέμου. Δεν το αντιμετωπίζει μόνο ως μέσο για να χλευάσει τον αντίπαλο, αλλά και ως τρόπο να διαχειριστούν οι ίδιοι οι Ουκρανοί τον φόβο, την πίεση και την εξάντληση.

«Είναι σημαντικό να δείχνουμε στους δικούς μας ανθρώπους ότι δεν περιοριζόμαστε στο να επιβιώνουμε. Πρέπει να δείχνουμε ότι στεκόμαστε όρθιοι και ότι απαντάμε δυναμικά στον εχθρό», λέει.

Τα βίντεο της μονάδας βρίσκονται έτσι στην πιο σκοτεινή πλευρά του σύγχρονου πολέμου: εκεί όπου τα drones δεν αποτελούν μόνο όπλα στο πεδίο της μάχης, αλλά και κάμερες που μετατρέπουν τις τελευταίες στιγμές ενός ανθρώπου σε υλικό προπαγάνδας, ψυχολογικού πολέμου και διαδικτυακής κατανάλωσης.