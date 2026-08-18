Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε τη Λέφσκι στη Σόφια με στόχο τις βάσεις πρόκρισης στη League Phase του Champions League.

Στόχος της Ένωσης είναι να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει προβάδισμα πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 26 Αυγούστου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

Από την πλευρά της η Λέφσκι έχει προβλήματα απουσιών, καθώς δεν υπολογίζονται ο μέσος Ακράμ Μπουράς, ο επιθετικός Μουσταφά Σανκαρέ, ο στόπερ Στίπε Βούλικιτς, ο εξτρέμ Ράντοσλαβ Κιρίλοφ και ο δεξικός μπακ Όλιβερ Καρντέμ. Επίσης, δεν θα αγωνιστεί ο νεοαποκτηθείς Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος πέρυσι ανήκε στην ΑΕΚ.

Το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο, καθώς οι οπαδοί της Λέφσκι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το παιχνίδι, ενώ τουλάχιστον 1.500 φίλοι της ΑΕΚ θα δώσουν το παρών.