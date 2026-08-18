Η Σάλμα Χάγιεκ απέκτησε έναν νέο και ιδιαίτερα χαρούμενο ρόλο στη ζωή της: αυτόν της γιαγιάς.

Ο θετός γιος της ηθοποιού, Φρανσουά Πινό Τζούνιορ, και η σύζυγός του, Λάρα Κοζίμα, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι, στις αρχές του μήνα.

Salma Hayek is officially a grandma after stepson François Pinault Jr. welcomed first baby https://t.co/R6V0m07S5J pic.twitter.com/4DIq5uZ9hV — New York Post (@nypost) August 18, 2026

Η Σάλμα Χάγιεκ μοιράστηκε τη χαρά της μέσω Instagram την Κυριακή, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο κρατά στην αγκαλιά της τον εγγονό της και του μιλά, ενώ εκείνος ακούγεται σαν να γελά. «Είμαστε ευλογημένοι που καλωσορίζουμε την τέταρτη εν ζωή γενιά των Φρανσουά», έγραψε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Frida» στη λεζάντα του τρυφερού βίντεο.

Η Σάλμα Χάγιεκ αποκάλυψε μάλιστα και το χαϊδευτικό με το οποίο σκοπεύει να φωνάζει το μωρό. «Αν και εγώ θα τον φωνάζω Παντσίτο. Φαίνεται πως του αρέσει και εγώ δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο», έγραψε.

Η 23χρονη Λάρα Κοζίμα είχε επίσης δημοσιεύσει λίγες ημέρες νωρίτερα φωτογραφίες από τις πρώτες στιγμές της οικογένειας με το μωρό. Σε μία από αυτές φαίνεται χαμογελαστή να ξαπλώνει δίπλα στον γιο της πάνω σε μια κουβέρτα για πικνίκ, ενώ σε άλλη κρατά το νεογέννητο στην αγκαλιά της.

Σε άλλες φωτογραφίες, ο 38χρονος Φρανσουά Πινό Τζούνιορ φαίνεται να ταΐζει το μωρό με μπιμπερό, αλλά και να αλλάζει την πάνα του. «Ο σύζυγός μου, ο πιο cool Φρανσουά στον κόσμο και ο γιος μας, ο πιο χαριτωμένος Φρανσουά στον κόσμο… ο πρώτος μας μήνας ως γονείς», έγραψε η Λάρα Κοζίμα στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς παντρεύτηκε το ζευγάρι. Η Λάρα Κοζίμα είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα τους τον Μάρτιο, έπειτα από έναν χρόνο σχέσης.

Η Σάλμα Χάγιεκ παντρεύτηκε τον Φρανσουά-Ανρί Πινό το 2009. Μαζί έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη 18χρονη Βαλεντίνα Πινό. Ο Φρανσουά-Ανρί Πινό έχει επίσης τρία παιδιά από προηγούμενες σχέσεις: τον Φρανσουά Πινό Τζούνιορ, τη 25χρονη, Ματίλντ Πινό και τον 19χρονο, Ογκοστίν Πινό.

Όπως αναφέρει το Page Six, η Σάλμα Χάγιεκ είχε μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για την επιθυμία της να αποκτήσει πολλά παιδιά, αλλά και για τη στενοχώρια που ένιωσε, επειδή δεν μπόρεσε να κάνει περισσότερα βιολογικά παιδιά. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Red» το 2017 είχε πει: «Έχω νιώσει αυτή τη λαχτάρα, αυτή την επιθυμία και αυτόν τον πόνο. Πάντα ήθελα να έχω πολλά παιδιά, αλλά δεν μπόρεσα. Το σώμα μου, σαν από θαύμα, κατάφερε να αποκτήσει ένα».

Στη συνέχεια είχε εξηγήσει ότι θεωρεί μεγάλη ευλογία το γεγονός πως ο σύζυγός της είχε ήδη τρία παιδιά από προηγούμενες σχέσεις. «Η τεράστια ευλογία στη ζωή μου είναι ότι ο σύζυγός μου έχει άλλα τρία παιδιά. Έτσι, έχω τέσσερα. Και είναι όλα τόσο διαφορετικά μεταξύ τους», είχε δηλώσει.