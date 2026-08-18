Μπανάνες ή σταφύλια; Αν το ερώτημα είναι ποιο από τα δύο είναι «πιο υγιεινό», η απάντηση δεν χωρά εύκολα σε μία λέξη.

Και τα δύο προσφέρουν ενέργεια, κάλιο και πολύτιμες φυτικές ενώσεις. Η μπανάνα υπερέχει σαφώς στο κάλιο, ενώ τα σταφύλια (ιδιαίτερα τα σκουρόχρωμα) ξεχωρίζουν για την ποικιλία των πολυφαινολών τους.

Και αυτό έχει σημασία, γιατί όπως επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις συστάσεις του για υγιεινή διατροφή, το ζητούμενο δεν είναι ένα «θαυματουργό» φρούτο αλλά η κατανάλωση μεγάλης ποικιλίας θρεπτικών τροφίμων, με τουλάχιστον 400 γραμμάρια φρούτων και λαχανικών ημερησίως για όσους είναι άνω των 10 ετών.

Κάλιο: εδώ η μπανάνα κερδίζει καθαρά

Το κάλιο είναι απαραίτητος ηλεκτρολύτης για τη φυσιολογική λειτουργία των νεύρων και των μυών και συμμετέχει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Στα στοιχεία ανά μερίδα που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη σύγκριση, ένα φλιτζάνι μπανάνας δίνει περίπου 537 mg καλίου, ενώ ένα φλιτζάνι πράσινων σταφυλιών περίπου 218 mg και κόκκινων περίπου 229 mg. Με απλά λόγια, η μπανάνα προσφέρει περισσότερο από διπλάσιο κάλιο ανά φλιτζάνι.

Αυτό δεν σημαίνει ότι μία μπανάνα αρκεί για τις ημερήσιες ανάγκες. Η ευρωπαϊκή EFSA έχει ορίσει για τους ενήλικες επαρκή πρόσληψη καλίου στα 3.500 mg ημερησίως.

Επομένως, η μπανάνα είναι μια καλή πηγή αλλά όχι η μοναδική. Πατάτες, όσπρια, λαχανικά, ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά και άλλα φρούτα μπορούν επίσης να συμβάλουν σημαντικά.

Αντιοξειδωτικά: τα σταφύλια απαντούν με ρεσβερατρόλη και ανθοκυανίνες

Εδώ η μάχη αλλάζει. Τα σταφύλια είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φυτοχημικές ενώσεις. Μια επιστημονική ανασκόπηση για τις πολυφαινόλες των σταφυλιών, αναδεικνύει ως σημαντικότερες κατηγορίες τις ανθοκυανίνες, τις φλαβανόλες, τις φλαβονόλες και τη ρεσβερατρόλη.

Στο φυτοχημικό τους οπλοστάσιο συναντάμε επίσης ενώσεις όπως κερσετίνη, καμπφερόλη, κατεχίνη και επικατεχίνη.

Μια ακόμη ανασκόπηση για το σταφύλι ως πηγή πολυφαινολικών ενώσεων επισημαίνει ότι η συγκέντρωση και η κατανομή αυτών των ουσιών αλλάζουν σημαντικά ανάλογα με την ποικιλία, τον φλοιό, τους σπόρους, το κλίμα και τις καλλιεργητικές συνθήκες. Γι’ αυτό κόκκινο και πράσινο σταφύλι δεν έχουν ακριβώς το ίδιο αντιοξειδωτικό προφίλ.

Η μπανάνα δεν είναι μόνο… κάλιο

Θα ήταν, ωστόσο, λάθος να θεωρήσουμε ότι η μπανάνα είναι απλώς μια «συσκευασία καλίου». Περιέχει βιταμίνη C, μαγνήσιο, μαγγάνιο, φυτικές ίνες και διαφορετικές φαινολικές ενώσεις. Επιπλέον, το φυτοχημικό και διατροφικό της προφίλ μεταβάλλεται καθώς ωριμάζει.

Κατά την ωρίμανση, το άμυλο μετατρέπεται σταδιακά σε απλούστερα σάκχαρα. Έτσι μια πράσινη, μια κίτρινη και μια πολύ ώριμη μπανάνα δεν είναι χημικά απολύτως ίδιες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ώριμη μπανάνα γίνεται ξαφνικά «ανθυγιεινή».

Ποιο έχει περισσότερες θερμίδες;

Με βάση τις μερίδες της αρχικής σύγκρισης:

1 φλιτζάνι μπανάνα: περίπου 134 θερμίδες

1 φλιτζάνι πράσινα σταφύλια: περίπου 80 θερμίδες

1 φλιτζάνι κόκκινα σταφύλια: περίπου 86 θερμίδες

Χρειάζεται όμως προσοχή: ένα φλιτζάνι μπανάνας και ένα φλιτζάνι σταφυλιών δεν έχουν απαραίτητα το ίδιο βάρος. Για αυστηρές διατροφικές συγκρίσεις, τα 100 γραμμάρια αποτελούν συνήθως δικαιότερη βάση.

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η μπανάνα έχει περισσότερες θερμίδες ανά συγκεκριμένη μερίδα δεν την κάνει “παχυντική”. Η συνολική ενεργειακή πρόσληψη και το συνολικό διατροφικό πρότυπο είναι αυτά που έχουν σημασία.

Περισσότερα αντιοξειδωτικά δεν σημαίνει αυτομάτως «καλύτερο φρούτο»

Εδώ κρύβεται ίσως η μεγαλύτερη παγίδα της σύγκρισης. Τα αντιοξειδωτικά δεν αποτελούν μία ενιαία ουσία. Πρόκειται για πολλές διαφορετικές ενώσεις, οι οποίες απορροφώνται και μεταβολίζονται διαφορετικά στον ανθρώπινο οργανισμό. Και η εργαστηριακή αντιοξειδωτική δράση μιας τροφής δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη προστασία από ασθένειες στον άνθρωπο.

Η επιστημονική ανασκόπηση για τις καρδιοπροστατευτικές δράσεις των πολυφαινολών του σταφυλιού, για παράδειγμα, περιγράφει μια σειρά πιθανών βιολογικών μηχανισμών, αλλά αυτό απέχει πολύ από τον ισχυρισμό ότι η κατανάλωση σταφυλιών λειτουργεί ως θεραπεία ή προλαμβάνει από μόνη της μια νόσο.

Γι’ αυτό η σύγχρονη διατροφική επιστήμη επιμένει περισσότερο στην ποικιλία ολόκληρων φυτικών τροφίμων παρά στην αναζήτηση ενός “superfood”.

Προσοχή στο κάλιο όταν υπάρχουν νεφρικά προβλήματα

Για έναν υγιή άνθρωπο με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, το κάλιο από τις τροφές συνήθως δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς οι νεφροί απομακρύνουν την περίσσεια. Η κατάσταση όμως αλλάζει σε ανθρώπους με χρόνια νεφρική νόσο ή άλλες διαταραχές που επηρεάζουν τη ρύθμιση του καλίου, καθώς και με ορισμένα φάρμακα, όπως καλιοσυντηρητικά διουρητικά ή φάρμακα που επηρεάζουν το σύστημα ρενίνης–αγγειοτενσίνης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σωστό να αυξάνει κάποιος μόνος του την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο επειδή «το κάλιο κάνει καλό». Η ποσότητα πρέπει να εξατομικεύεται με βάση τη νεφρική λειτουργία, τις εξετάσεις αίματος και τη φαρμακευτική αγωγή.

Μπανάνα ή σταφύλι λοιπόν; Το τελικό σκορ

Αν θέλουμε να ανακηρύξουμε νικητές ανά κατηγορία, η εικόνα είναι αρκετά καθαρή:

Για κάλιο : μπανάνα.

: μπανάνα. Για ανθοκυανίνες και ένα ιδιαίτερα πλούσιο μίγμα πολυφαινολών : κόκκινα και σκουρόχρωμα σταφύλια.

: κόκκινα και σκουρόχρωμα σταφύλια. Για λιγότερες θερμίδες στη συγκεκριμένη μερίδα του ενός φλιτζανιού: σταφύλια.

στη συγκεκριμένη μερίδα του ενός φλιτζανιού: σταφύλια. Για συνολική υγεία: κανένα δεν χρειάζεται να νικήσει.

Ο ΠΟΥ συστήνει οι υδατάνθρακες μιας υγιεινής διατροφής να προέρχονται κυρίως από:

δημητριακά ολικής άλεσης,

λαχανικά,

φρούτα και

όσπρια και

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποικιλία.

Ίσως τελικά αυτή είναι η ουσία που χάνεται στις συνεχείς διατροφικές «μονομαχίες» του διαδικτύου: η μπανάνα δεν χρειάζεται να νικήσει το σταφύλι. Η μία φέρνει περισσότερο κάλιο. Το άλλο ένα διαφορετικό μωσαϊκό πολυφαινολών. Και τα δύο φέρνουν φυτικές ίνες, υδατάνθρακες και μικροθρεπτικά συστατικά.

Το πραγματικό πλεονέκτημα βρίσκεται αλλού: στο να μη γεμίζουμε το καλάθι μας κάθε μέρα με το ίδιο φρούτο, αλλά με διαφορετικά χρώματα, γεύσεις και φυτικά τρόφιμα.

Γιατί όταν μιλάμε για αντιοξειδωτικά και μικροθρεπτικά συστατικά, ο πραγματικός “πρωταθλητής” δεν είναι ένα superfood. Είναι η ποικιλία.