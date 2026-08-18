Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, με τους ταξιδιώτες να επιστρέφουν σταδιακά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η Δευτέρα 17 Αυγούστου ήταν μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς συνολικά περισσότεροι από 90.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από και προς τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα τρία λιμάνια αναχώρησαν συνολικά 43.764 επιβάτες, ενώ προς αυτά επέστρεψαν 48.790 επιβάτες.

Στον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να καταγραφεί ακόμη μεγαλύτερη κίνηση, καθώς σταδιακά ολοκληρώνεται η περίοδος των θερινών διακοπών.