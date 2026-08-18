Η Ρωσία προειδοποίησε τη Βρετανία ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη στρατιωτική της συνεργασία με την Ουκρανία, έπειτα από πληροφορίες ότι βρετανικής κατασκευής drones χρησιμοποιούνται από το Κίεβο για πλήγματα στη ρωσική επικράτεια.

Την Κυριακή, η εφημερίδα «Sunday Times» έγραψε ότι drones που παράγουν δύο βρετανικές βιομηχανίες και διατίθενται στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν στην εκστρατεία βομβαρδισμών σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών στόχων.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο έκρινε ότι «η Βρετανία είναι κατά συνέπεια συνεργός και συναυτουργός των πληγμάτων και επιλέγει εσκεμμένα κλιμάκωση του πολέμου».

«Οι ενέργειες του Λονδίνου οδηγούν αναπόφευκτα σε συνέπειες, για τις οποίες θα πρέπει να λογοδοτήσει. Όσο πιο βαθιά είναι η ανάμιξή της στον πόλεμο και όσο μεγαλύτερη είναι η υποστήριξή της στον τρομοκρατικό μηχανισμό του Κιέβου, τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα», τονίζεται.

Κατά το δημοσίευμα, η μία από τις δύο βιομηχανίες είναι θυγατρική της BAE Systems, ενώ η δεύτερη δεν κατονομάζεται, «για λόγους ασφαλείας».

«Η κυβέρνηση της Βρετανίας παραμένει αποφασισμένη να προμηθεύει τον εξοπλισμό που έχει ανάγκη η Ουκρανία για να αμυνθεί εναντίον της παράνομης εισβολής του Βλαντίμιρ Πούτιν», ήταν η αντίδραση εκπροσώπου του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμιά αμφιβολία για την αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης να αντιταχτεί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, εναντίον της Βρετανίας και των συμμάχων μας», πρόσθεσε.

Η Βρετανία συγκαταλέγεται στους κυριότερους υποστηρικτές του Κιέβου από οικονομική σκοπιά αφού ξέσπασε ο πόλεμος, με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022· έχει διαθέσει στην Ουκρανία περίπου 25 δισεκατομμύρια λίρες (περίπου 29 δισεκ. ευρώ), από τα οποία 16 δισεκ. ήταν στρατιωτική βοήθεια.

Τους τελευταίους μήνες οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασιάζουν τις επιδρομές τους σε μεγάλο βάθος στη Ρωσία, ενώ από την άλλη, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, ιδίως με βαλλιστικούς πυραύλους, που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναχαιτιστούν, ακόμα περισσότερο λόγω των ελλείψεων πυρομαχικών για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.