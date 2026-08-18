Φιγουράρει σταθερά στις λίστες με τις κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης, και όχι άδικα. Εξάλλου, το Πορί στα Κουφονήσια μοιάζει με σκηνικό που το συναντάς στην… Καραϊβική. Τα απίστευτα διάφανα νερά και η ψιλή, χρυσή άμμος συνθέτουν έναν επίγειο παράδεισο που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν βρίσκεσαι πραγματικά στο Αιγαίο.

Το Πορί είναι η μεγαλύτερη παραλία στο Άνω Κουφονήσι. Βρίσκεται μέσα σε έναν μεγάλο κόλπο, περίπου 30 λεπτά με τα πόδια από τη Χώρα ή λίγα λεπτά, αν επιλέξεις να πας με καραβάκι από το λιμάνι, ενώ πολλοί την προτιμούν όταν πνέουν νότιοι και δυτικοί άνεμοι.

Η παραλία δεν είναι οργανωμένη με ομπρέλες και ξαπλώστρες, γι’ αυτό αν την επισκεφτείς με την παρέα σου, φροντίστε να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα. Ωστόσο, ακριβώς από πάνω υπάρχουν μαγαζιά για καφέ και φαγητό. Πολύ κοντά στο Πορί, συναντώνται και τρία από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα του νησιού, που δεν είναι άλλα από τις σπηλιές του Ξυλομπάτη, το Γάλα και τη σπηλιά «Το μάτι του διαβόλου».

Δείτε τις φωτογραφίες