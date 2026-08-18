Υπάρχει ένα μέρος στο βόρειο Μαρόκο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο, καθώς είναι ολοκληρωτικά βουτηγμένο στο απόλυτο μπλε. Ο λόγος για το Chefchaouen, την περιφημη «Μπλε Πέρλα» που στεγάζεται στις απόκρημνες πλαγιές των ορέων Ριφ.

Εδώ, κάθε στενάκι, κάθε πόρτα και κάθε σκάλα είναι βαμμένα σε αμέτρητες αποχρώσεις του γαλάζιου, του λουλακί και του τυρκουάζ, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει με οφθαλμαπάτη. Πέρα όμως από την προφανή ινσταγκραμική ομορφιά που μαγνητίζει εκατομμύρια βλέμματα, το Chefchaouen κρύβει μια βαθιά, χαλαρωτική αύρα, μια πλούσια ιστορία που ξεκινά από τον 15ο αιώνα και μια αυθεντική φιλοξενία που σε κάνει να ρίξεις αμέσως τους ρυθμούς σου.

Παραδοσιακά, μόνο μία περιοχή του Chefchaouen ήταν βαμμένη μπλε, μια παλιά εβραϊκή περιοχή, ενώ κανείς δεν είναι σίγουρος γιατί επιλέχθηκε το μπλε χρώμα. Μερικοί λένε ότι πρόκειται για το πνευματικό χρώμα των μουσουλμάνων και των Εβραίων, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είναι ένας φόρος τιμής για την ανθοφορία της περιοχής. Άλλοι, πάλι, πιστεύουν πως το μπλε κρατά τα κουνούπια μακριά.

Οι γυναίκες που ξεκίνησαν την παράδοση, τη συνεχίζουν μέχρι τις μέρες μας. Σε ομάδες των δύο ή τριών βάφουν αργά το βράδυ, όταν το υπόλοιπο χωριό κοιμάται. Όπως οι περισσότερες περιοχές του Μαρόκου, το Chefchaouen αποτελείται από δεκάδες σοκάκια. Αν περπατώντας στα στενά του βρεθείτε περιτριγυρισμένοι από λευκούς τοίχους, τότε πιθανότατα βρεθήκατε σε αδιέξοδο. Πάντως, η ιστορική ακρόπολη διατηρεί ακόμη την κοραλλί της απόχρωση όπως και το τζαμί που παραμένει λευκό, αλλά μόνο επειδή κανείς δεν τα έχει βάψει ακόμα.

Το χωριό είναι αμφιθεατρικά χτισμένο στους πρόποδες της ορεινής αλυσίδας Ριφ, κυρίως ανάμεσα στις κορυφές Κελάα και Μεγκού, σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων. Η παλιά πόλη του, η Μεδίνα, είναι από τα ωραιότερα σημεία, καθώς είναι ένας αρμονικός συνδυασμός μαροκινών και ανδαλουσιανών επιρροών, με κόκκινες κεραμοσκεπές, φωτεινά μπλε κτίρια και στενά ελικοειδή δρομάκια γεμάτα μαγαζιά.

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