Αν η Απουλία βρίσκεται στα επόμενα ταξιδιωτικά σας σχέδια, υπάρχει ένα μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να μπει στην κορυφή της λίστας σας: το Οτράντο. Αν και λιγότερο προβεβλημένο από το Μπάρι ή το Alberobello, αυτό το παραθαλάσσιο οχυρό κρύβει μέσα στα τείχη του την πραγματική ουσία της Κάτω Ιταλίας.

Το Οτράντο βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο της Ιταλίας και μπορεί σε μέγεθος να είναι μικρή, όμως είναι πλούσια σε ιστορία, καθώς εδώ η Δύση και η Ανατολή συνυπάρχουν αιώνες. Η παλιά πόλη, περικυκλωμένη από ισχυρά μεσαιωνικά τείχη, μοιάζει να αιωρείται πάνω από τη θάλασσα. Στενά δρομάκια στρωμένα με πέτρα οδηγούν σε λευκά σπίτια με μπαλκόνια γεμάτα λουλούδια, ενώ μικρές πλατείες ανοίγονται ξαφνικά, αποκαλύπτοντας θέα στο απέραντο γαλάζιο.

Στην καρδιά της δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός της πόλης, αφιερωμένος στην Annunziata, διάσημος για το εντυπωσιακό ψηφιδωτό δάπεδο του 12ου αιώνα, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο συμβολικά στην Ευρώπη, που απεικονίζει το «Δέντρο της Ζωής» με μυθολογικές και βιβλικές αναφορές. Το 1480, η πόλη έγινε το σκηνικό μιας από τις πιο δραματικές στιγμές της ιταλικής ιστορίας, όταν καταλήφθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η πολιορκία και η σφαγή που ακολούθησε σημάδεψαν την ταυτότητά της, ενώ οι Μάρτυρές της πόλης τιμώνται μέχρι σήμερα, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στον τόπο.

Πέρα όμως από το παρελθόν, το Οτράντο ζει έντονα στο παρόν. Το κάστρο Aragonese, που δεσπόζει στην είσοδο της πόλης, φιλοξενεί εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ τα καφέ και τα εστιατόρια απλώνονται δίπλα στη θάλασσα, προσφέροντας φρέσκα θαλασσινά και τοπικά κρασιά. Η κουζίνα της περιοχής παραμένει πιστή στις ρίζες της, απλή, εποχική και βαθιά συνδεδεμένη με τη γη και τη θάλασσα.

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