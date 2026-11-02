Η καθημερινότητα στην πόλη τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, αλλά ευτυχώς η Ελλάδα έχει το προνόμιο να κρύβει μικρούς παραδείσους για αποδράσεις όλες τις εποχές του χρόνου, ώστε να αλλάξεις παραστάσεις.

Και αν ζεις στην Αθήνα, υπάρχουν αρκετοί προορισμοί για αποδράσεις και μάλιστα σε κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα. Αν νιώθεις, λοιπόν, την ανάγκη να καθαρίσει το μυαλό σου, να αναπνεύσεις καθαρό βουνίσιο αέρα και να απολαύσεις καλό, σπιτικό φαγητό, σου έχουμε τρία πανέμορφα, ορεινά χωριά, που υπόσχονται την τέλεια αναζωογόνηση του Σαββατοκύριακου.

Γκούρα – Κορινθία

Σκαρφαλωμένη σε υψόμετρο 950 μέτρων στις πλαγιές της Ζήρειας, η Γκούρα είναι ένα από τα πιο αρχοντικά χωριά της Ορεινής Κορινθίας, που αγναντεύει την πανέμορφη κοιλάδα του Φενεού. Η επιβλητική κεντρική πλατεία είναι το σημείο συνάντησης και είναι πανέμορφη, ενώ εδώ δεσπόζει η μεγάλη πέτρινη εκκλησία των Ταξιαρχών και τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά του 19ου αιώνα, που ανήκαν στους προκρίτους της περιοχής.

Η Γκούρα αποτελεί το τέλειο ορμητήριο για να επισκεφθείς τη διάσημη λίμνη Δόξα, που απέχει μόλις λίγα λεπτά. Πριν φύγεις, μην παραλείψεις να αγοράσεις φασόλια Φενεού και μέλι από τους ντόπιους παραγωγούς.

Η Γκούρα απέχει από την Αθήνα περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά.

Αγόριανη – Φωκίδα

Αν ψάχνεις ένα σκηνικό που θυμίζει ελβετικό σαλέ αλλά με αυθεντική ελληνική φιλοξενία, η Αγόριανη (ή Επτάλοφος) είναι ο σωστός προορισμός. Συναντάται σε υψόμετρο 850 μέτρων, μέσα σε ένα πυκνό ελατόδασος και είναι ένα γραφικό και ήσυχο πετρόχτιστο χωριουδάκι. Σημείο αναφοράς αποτελεί η κεντρική πέτρινη πλατεία με τη χαρακτηριστική βρύση και τα πανύψηλα πλατάνια. Από εδώ, μάλιστα, ξεκινάει και το μικρό μονοπατάκι που οδηγεί στον καταρράκτη της Επταλόφου, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα για το χωριό.

Αν θέλεις να απογειώσεις την επίσκεψή σου στην Αγόριανη, κάθισε στην πέτρινη πλατεία και παράγγειλε ελληνικό καφέ στο μπρίκι. Όταν ανοίξει η όρεξη, οι παραδοσιακές ταβέρνες σερβίρουν κορυφαία παϊδάκια, χειροποίητες πίτες και ντόπια τυριά.

Η Αγόριανη απέχει από την Αθήνα 2 ώρες και 45 λεπτά.

Καστάνιτσα – Αρκαδία

Αν θέλεις κάτι εντελώς διαφορετικό, τότε είναι σίγουρο ότι η Καστάνιτσα θα σε εκπλήξει. Αν και πρόκειται για ορεινό χωριό του Πάρνωνα, η αρχιτεκτονική της θα σε μεταφέρει νοητά… στις Κυκλάδες, με τα ολόλευκα τσακώνικα σπίτια, τους ασβεστωμένους τοίχους, τις αυλές και τις στέγες από γκρίζο σχιστόλιθο.

Το χωριό είναι στενά συνδεδεμένο με την παραγωγή κάστανου. Μάλιστα, στις τοπικές ταβέρνες θα έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις απίθανες γαστρονομικές εκπλήξεις, όπως χοιρινό με κάστανο. Στην Καστάνιτσα θα βρεις σίγουρα την ηρεμία που ψάχνεις.

Η Καστάνιτσα απέχει από την Αθήνα περίπου 3 ώρες και 12 λεπτά.