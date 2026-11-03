Φωλιασμένος στις καταπράσινες πλαγιές του Ανατολικού Πηλίου και μακριά από την πολύβουη καθημερινότητα, ο Κισσός προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό ανέγγιχτης φύσης και αυθεντικής πηλιορείτικης φιλοξενίας.

Αν αναζητάτε, λοιπόν, έναν προορισμό όπου ο χρόνος κυλά με τους δικούς του, ήρεμους ρυθμούς και η φύση πρωταγωνιστεί σε κάθε βήμα, ο Κισσός θα γίνει ο επόμενος αγαπημένος σας σταθμός. Ο Κισσός απέχει περίπου 50 χλμ. από το Βόλο και η διαδρομή για να το προσεγγίσει κανείς γίνεται μέσα από φιδογυριστό δρόμο.

Σημείο αναφοράς για το χωριό αποτελεί η κεντρική, πλακόστρωτη πλατεία του, όπου δεσπόζει η τρίκλιτη, βασιλική εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, που πολλοί θεωρούν ως την πιο όμορφη του Πηλίου. Το πέτρινο κτίσμα της χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, είναι χτισμένο σε βυζαντινό ρυθμό από τους αριστοτέχνες Ηπειρώτες τεχνίτες της πέτρας και κάθε χρόνο προσελκύει πλήθος κόσμου που καταφθάνει στο χωριό για να θαυμάσει από κοντά το «στολίδι» του Πηλίου, όπως πολλοί την αποκαλούν. Στο εσωτερικό της, εντύπωση προκαλούν το ξυλόγλυπτο τέμπλο και οι αγιογραφίες της. Μέσα στην εκκλησία στεγάζεται και το μικρό εκκλησιαστικό μουσείο με αξιόλογα κειμήλια. Στην πλατεία του Κισσού, επίσης, εντοπίζεται και η προτομή του Ρήγα Φεραίου, ο οποίος δίδαξε στο ελληνικό σχολείο που λειτουργούσε στο χωριό από το 1753.

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