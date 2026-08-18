Αιχμηρή είναι η σημερινή «καλημέρα» του Αρκά, ο οποίος σχολιάζει με τον δικό του τρόπο τη χρήση φίλτρων ομορφιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η αφόρητη υποκρισία μιας εποχής που υπερασπίζεται φανατικά το δικαίωμα στην ατέλεια, ενώ εφευρίσκει φίλτρα για να την εξαφανίσει», αναφέρει το σκίτσο, στο οποίο απεικονίζεται ένα γυναικείο πρόσωπο: το μισό εμφανίζεται κουρασμένο και γερασμένο, ενώ το άλλο μισό νεανικό και «τέλειο», μετά τη χρήση φίλτρου ομορφιάς.

Ο σκιτσογράφος σχολιάζει την αντίφαση μιας εποχής που μιλά διαρκώς για το δικαίωμα στην ατέλεια, την αποδοχή του εαυτού και τη φυσική ομορφιά, αλλά την ίδια στιγμή καταφεύγει στα φίλτρα για να δημιουργήσει μια εξιδανικευμένη εικόνα.

Τελικά, είμαστε πράγματι υπέρμαχοι της φυσικής ομορφιάς και της αποδοχής του εαυτού μας και των γύρω μας όπως ακριβώς είναι ή μήπως απλά θα θέλαμε να μπορούμε να αποδεχτούμε την ανθρώπινη φύση μας, αλλά δεν τα καταφέρνουμε;

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