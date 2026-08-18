Μια ανατριχιαστική συνέντευξη της Χέιντεν Πανετιέρ, στην οποία η ηθοποιός μιλούσε για μια σοκαριστική εμπειρία που φέρεται να έζησε στα 18 της, ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τον θάνατό της την Κυριακή, σε ηλικία 36 ετών.

Η Πανετιέρ, που έγινε γνωστή από τις σειρές «Heroes» και «Nashville», περιέγραψε πως μια γυναίκα φίλη της, την οποία εμπιστευόταν απόλυτα και θεωρούσε προστάτιδά της, την οδήγησε σε ένα γιοτ όπου, σύμφωνα με την ίδια, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν «πολύ διάσημο άνδρα».

Η ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία στο podcast του Τζέι Σέτι, «On Purpose with Jay Shetty», τον περασμένο Μάιο. Η ίδια είπε ότι δεν είχε αντιληφθεί τίποτα ύποπτο πριν επιβιβαστεί στο σκάφος. «Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, οπότε με αιφνιδίασε», ανέφερε.

Η Πανετιέρ υποστήριξε ότι η φίλη της την οδήγησε κάτω από το κατάστρωμα, σε ένα «πολύ μικρό δωμάτιο», όπου την έβαλαν σε ένα κρεβάτι δίπλα σε έναν άνδρα που ήταν γυμνός.

«Βασικά μου είπαν να εκτελέσω σεξουαλικές πράξεις», περιέγραψε.

Ο άνδρας, την ταυτότητα του οποίου δεν αποκάλυψε, συμπεριφερόταν σαν να επρόκειτο για κάτι απολύτως φυσιολογικό. «Συμπεριφερόταν σαν να ήταν μια συνηθισμένη μέρα γι’ αυτόν», είπε η ηθοποιός.

«Αυτό δεν συμβαίνει»

Η Πανετιέρ περιέγραψε ότι προσπάθησε να απομακρυνθεί από το δωμάτιο και να κρυφτεί σε άλλο σημείο του γιοτ. «Έλεγα μέσα μου: “Αυτό δεν συμβαίνει”», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, οι επιλογές της ήταν περιορισμένες. «Δεν μπορούσα να πηδήξω από το σκάφος και να κολυμπήσω μακριά. Και δεν υπήρχε κανείς που θα έδειχνε κατανόηση για την κατάστασή μου», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, τότε συνειδητοποίησε ότι αυτό που συνέβαινε «δεν ήταν κάτι καινούριο γι’ αυτούς».

Η εμπειρία περιλαμβάνεται επίσης στα απομνημονεύματά της, με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», τα οποία κυκλοφόρησαν τον Μάιο.

Η προδοσία της φίλης της

Ιδιαίτερα επώδυνο για την Πανετιέρ ήταν το γεγονός ότι το πρόσωπο που την οδήγησε στο γιοτ ήταν μια γυναίκα που εμπιστευόταν. «Όταν βρίσκεις πραγματικά κάποιον που εμπιστεύεσαι, κρατιέσαι από αυτόν με όλη σου τη δύναμη και αισθάνεσαι πολύ τυχερός. Το να προδίδεσαι με αυτόν τον τρόπο είναι ένα τρομερό συναίσθημα», είχε πει.

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά τα τελευταία χρόνια και για τις μάχες της με τον εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Είχε αποκαλύψει ότι μόλις στα 15 της είχε γνωρίσει τα λεγόμενα «happy pills», τα οποία της έδιναν προκειμένου να είναι πιο ενεργητική στις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί.

Η Πανετιέρ βρέθηκε νεκρή από φίλο της σε διαμέρισμα Airbnb στη Νότια Καρολίνα. Σύμφωνα με τον ήχο της κλήσης στο 911, οι διασώστες κλήθηκαν για μια γυναίκα που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, ενώ αναφέρθηκε και υποψία υπερβολικής δόσης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.