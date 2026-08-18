Οικογενειακές στιγμές από το φετινό του καλοκαίρι στην Ελλάδα μοιράστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ανοίγοντας για λίγο το προσωπικό του άλμπουμ μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Έλληνας αστέρας του NBA δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στις οποίες πρωταγωνιστούν η σύζυγός του, Μαράια, και τα τέσσερα παιδιά τους, καταγράφοντας διαφορετικές στιγμές από τις διακοπές και τις εξορμήσεις τους. Σε αρκετά από τα στιγμιότυπα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κρατά στην αγκαλιά του τους γιους και τις κόρες του, φροντίζοντας, όπως συνηθίζει, να προστατεύει την ιδιωτικότητά τους. Για τον λόγο αυτό έχει καλύψει τα πρόσωπά τους με emoji σε σχήμα καρδιάς.

Η οικογένεια φαίνεται πως γέμισε τις ημέρες της με διαφορετικές δραστηριότητες. Ανάμεσα σε αυτές ήταν οι βόλτες με σκάφος και οι βουτιές στα γαλάζια νερά, αλλά και μια επίσκεψη στην Ακρόπολη, όπου όλοι μαζί είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Αθήνας. Το καλοκαιρινό τους πρόγραμμα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη θάλασσα και στις βόλτες στην πρωτεύουσα. Από τις φωτογραφίες που επέλεξε να δημοσιεύσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως η οικογένεια βρέθηκε επίσης σε λούνα παρκ, ενώ πέρασε και πιο χαλαρές στιγμές παρακολουθώντας ταινίες.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να κρατήσει τις εικόνες που ξεχώρισε από τις οικογενειακές τους διακοπές, συνοδεύοντάς τες με μια λιτή φράση. «Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.