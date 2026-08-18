Η νέα τηλεοπτική σεζόν πλησιάζει και τα κανάλια ετοιμάζονται να παρουσιάσουν τα ανανεωμένα προγράμματά τους, με αρκετές αλλαγές και μετακινήσεις προσώπων να έχουν ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον.

Μία από τις μεταγραφές που ξεχώρισαν είναι αυτή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, οι οποίοι ανοίγουν ένα καινούργιο κεφάλαιο στην τηλεοπτική τους πορεία μετά το τέλος του «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1.

Οι δύο δημοσιογράφοι μετακομίζουν στη μεσημεριανή ζώνη του ΣΚΑΪ, όπου θα παρουσιάζουν καθημερινά τη νέα τους εκπομπή με τίτλο «Studio στις 3». Η ονομασία της εκπομπής παραπέμπει στη νέα ώρα προβολής της, αλλά και στο γνώριμο ύφος ενός τηλεοπτικού «στούντιο» στο οποίο η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος θα συναντούν καθημερινά τους καλεσμένους τους.

Το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής έχει ήδη δώσει μια γεύση από το νέο σκηνικό, στο οποίο δεν λείπει ο χαρακτηριστικός καναπές που είχε συνδεθεί έντονα με την προηγούμενη τηλεοπτική τους παρουσία. Με αυτόν τον τρόπο, το δίδυμο διατηρεί ορισμένα από τα στοιχεία της τηλεοπτικής ταυτότητας που είχε αγαπήσει το κοινό τα προηγούμενα χρόνια.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα έχει ήδη αρχίσει, καθώς το «Studio στις 3» θα βγει στον αέρα στις 31 Αυγούστου στις 15:00, σηματοδοτώντας το νέο ξεκίνημα του τηλεοπτικού διδύμου στη μεσημεριανή ζώνη.