Αυξήσεις στις συντάξεις, οριστικό τέλος στην προσωπική διαφορά, αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης και νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας ενόψει της ΔΕΘ.

Το βάρος πέφτει στους συνταξιούχους, αλλά και στο κόστος εργασίας, με ορισμένες αποφάσεις να έχουν ήδη «κλειδώσει» και άλλες να εξαρτώνται από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν αύξηση 2,6% από το 2027, ελαφρώς υψηλότερη από την αρχική εκτίμηση για 2,4%, λόγω της πορείας του πληθωρισμού.

Η αύξηση θα φανεί στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2026, με τις συντάξεις Ιανουαρίου. Σε ετήσια βάση, το όφελος υπολογίζεται περίπου στα 150 ευρώ για σύνταξη 500 ευρώ, στα 389 ευρώ για σύνταξη 1.250 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 833 ευρώ για σύνταξη 2.700 ευρώ.

Τέλος στην προσωπική διαφορά

Από το 2027 αλλάζει οριστικά και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η προσωπική διαφορά για περίπου 670.000 συνταξιούχους.

Μετά την κατάργηση του σχετικού μηχανισμού κατά 50% φέτος, από το νέο έτος οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση της σύνταξής τους.

Το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς δεν χάνεται. Θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό, χωρίς όμως να αυξάνεται στο μέλλον. Σε αυτό δεν θα επιβάλλονται ασφαλιστικές κρατήσεις για ασθένεια και ΕΑΣ, αλλά θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Παράλληλα, τον Νοέμβριο αναμένεται η καταβολή του μόνιμου επιδόματος σε συνταξιούχους και δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ. Το ποσό εξετάζεται να αυξηθεί από τα 250 ευρώ στα 300 ή ακόμη και στα 400 ευρώ.

Οι αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να διευρύνουν τον αριθμό των δικαιούχων κατά περίπου 420.000 άτομα.

Τι εξετάζεται για την ΕΑΣ

Στο τραπέζι βρίσκεται και νέα παρέμβαση στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η οποία επιβαρύνει περίπου 400.000 συνταξιούχους με κύρια σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ.

Ήδη έχει εφαρμοστεί μηχανισμός αναπροσαρμογής των κλιμακίων, ώστε οι ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων να μη μεταφέρουν αυτόματα έναν συνταξιούχο σε υψηλότερο και περισσότερο επιβαρυντικό συντελεστή.

Οι επόμενες αλλαγές που εξετάζονται αφορούν τα ίδια τα κλιμάκια της ΕΑΣ, ενώ μεταξύ των σεναρίων βρίσκεται και η κατάργηση της εισφοράς στις επικουρικές συντάξεις.

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές

Δεδομένη θεωρείται και νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Ιανουάριο του 2027. Αυτό που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί είναι το ύψος της παρέμβασης.

Το βασικό σενάριο προβλέπει μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, ολοκληρώνοντας τον σχεδιασμό για συνολική αποκλιμάκωση των εισφορών κατά 5,9 μονάδες από το 2019.

Εξετάζεται, ωστόσο, το ενδεχόμενο η μείωση να φτάσει τελικά τη μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα, εφόσον το επιτρέψει το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του πακέτου της ΔΕΘ.

Η παρέμβαση αναμένεται να προέλθει από τον κλάδο ασθενείας και από επιμέρους εισφορές της ΔΥΠΑ, όπως εκείνες που συνδέονται με την κατάρτιση.

Δεν προβλέπεται να μειωθούν οι εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη ούτε η εργοδοτική εισφορά 1,2% υπέρ του κλάδου ανεργίας.

Μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα υπολογίζεται ότι θα στερούσε από τον ΕΦΚΑ περίπου 440 εκατ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο, η αύξηση της απασχόλησης και των μισθών έχει ενισχύσει αντίστοιχα τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές.

Πώς καλύπτεται το κόστος

Η νέα παρέμβαση θα προστεθεί στις μειώσεις που εφαρμόστηκαν το 2025. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 οι εισφορές μειώθηκαν κατά μία μονάδα, μοιρασμένη ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Από τον Μάρτιο του ίδιου έτους καταργήθηκαν επίσης οι εισφορές που επιβάλλονταν στην προσαύξηση της αμοιβής για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία και απασχόληση σε αργίες. Οι εισφορές υπολογίζονται πλέον στην κανονική ωρομίσθια αμοιβή και όχι στην πρόσθετη προσαύξησή της.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΕΦΚΑ, κάθε αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 1% αυξάνει τις ασφαλιστέες αποδοχές κατά περίπου 140 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η αύξηση των κατώτατων αποδοχών κατά 4,5%, που εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου, εκτιμάται ότι θα προσθέσει περίπου 630 εκατ. ευρώ στα έσοδα του ΕΦΚΑ. Το ποσό αυτό υπερκαλύπτει, σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς, την απώλεια των 440 εκατ. ευρώ που θα προκαλούσε μια νέα μείωση των εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα.