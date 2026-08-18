Μια εντυπωσιακή θαλαμηγός μήκους 95 μέτρων πλέει αυτές τις ημέρες στα νερά του Ιονίου, τραβώντας τα βλέμματα όχι μόνο για το μέγεθός της αλλά και για τον διάσημο ιδιοκτήτη της. Πρόκειται για τη WHISPER, το superyacht του πρώην CEO της Google, Έρικ Σμιντ, το οποίο έχει βγει προς πώληση με την τιμή του να αγγίζει τα 149 εκατομμύρια ευρώ.

Η ιστορία της ξεκινά το 2014 στα περίφημα γερμανικά ναυπηγεία Lürssen. Η θαλαμηγός των 95,2 μέτρων δεν ονομαζόταν τότε WHISPER αλλά KISMET και είχε κατασκευαστεί για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Shahid «Shad» Khan, ιδιοκτήτη των Jacksonville Jaguars, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.

Το 2023, νέος ιδιοκτήτης έγινε ο Έρικ Σμιντ, πρώην CEO και εκτελεστικός πρόεδρος της Google, ο οποίος του έδωσε το πολύ πιο διακριτικό όνομα WHISPER-«Ψίθυρος», μόνο που πρόκειται για έναν «ψίθυρο» μήκους σχεδόν εκατό μέτρων.

Ένα ιδιωτικό resort που ταξιδεύει

Η WHISPER αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της εποχής κατά την οποία τα μεγάλα superyachts έπαψαν να είναι απλώς πολυτελή σκάφη και μετατράπηκαν σε πλήρως αυτόνομα ιδιωτικά resorts.

Με εξωτερική σχεδίαση του Espen Øino και εσωτερικούς χώρους της Reymond Langton Design, διαθέτει έξι καταστρώματα, πισίνα, spa, γυμναστήριο, κινηματογράφο και μεγάλους χώρους για δείπνα και ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 12 καλεσμένους, οι οποίοι εξυπηρετούνται από πλήρωμα περίπου 28 ανθρώπων. Και φυσικά η ζωή πάνω στη WHISPER έχει το ανάλογο κόστος. Όταν διατίθεται για charter, η εβδομαδιαία ναύλωσή της ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς σε αυτό το ποσό να περιλαμβάνονται όλα τα πρόσθετα έξοδα ενός ταξιδιού αυτού του επιπέδου.

Ο άνθρωπος που έζησε την «εκτόξευση» της Google

Ο Έρικ Σμιντ δεν είναι ένας ακόμη δισεκατομμυριούχος της Silicon Valley. Ανέλαβε CEO της Google το 2001, όταν η εταιρεία βρισκόταν ακόμη στην αρχή της εκρηκτικής ανάπτυξής της, και παρέμεινε στη θέση μέχρι το 2011. Στη συνέχεια διετέλεσε εκτελεστικός πρόεδρος της Google και της Alphabet.

Σήμερα η περιουσία του υπολογίζεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η δραστηριότητά του έχει μεταφερθεί σε επενδύσεις και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την επιστημονική έρευνα, την τεχνολογία και τους ωκεανούς.

Η WHISPER αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα αυτής της περιουσίας.

Στα καταστρώματά της έχουν βρεθεί και διάσημοι προσκεκλημένοι. Το καλοκαίρι του 2025, για παράδειγμα, ο θρύλος του NBA Magic Johnson δημοσίευσε στιγμές από τις διακοπές του στη Μεσόγειο πάνω στη συγκεκριμένη θαλαμηγό.